В России ликвидировано движение "СтопХам"

Движение, боровшееся с нарушением ПДД и грубым поведением на дорогах, упразднено по иску Минюста. Формальным поводом послужило то, что движение длительное время не предоставляло отчета о своей деятельности.
Московский городской суд в пятницу, 21 сентября, ликвидировал общественное движение "СтопХам", активисты которого боролись с хамством на дорогах и грубым нарушением правил парковки. "СтопХам" - межрегиональная общественная организация содействия развитию культурного взаимодействия в гражданском обществе - упразднена по иску министерства юстиции России.
Претензии Минюста были связаны с тем, что движение на протяжении длительного времени не предоставляло отчета о своей деятельности.
Борцы с хамами не испугались
Впрочем, борцов с хамством на дорогах решение суда не испугало. Движение "Стоп хам" не будет добиваться отмены решения Мосгорсуда о своей ликвидации, заявил в пятницу "Интерфаксу" руководитель организации Дмитрий Чугунов. "Ликвидация нас из ЕГРЮЛ оспариваться не будет, потому что это не необходимые условия для нашего существования. Нас вполне устраивает правовая форма общественного объединения, которая не требует наличия регистрации в едином государственном реестре юридических лиц", - сказал он. По словам Чугунова, "Стоп хам" продолжит свою работу, расширив направления деятельности.
Движение "Стоп Хам" было создано в 2010 году. Его активисты, в числе прочего, наклеивали трудноснимаемые стикеры с текстом "Мне плевать на всех - паркуюсь, где хочу" на лобовые стекла машин, закрывая обзор водителю. Из-за этого между активистами и водителями нередко возникали конфликты, доходившие до драк. Последователи движения есть также в Украине, Молдавии, Беларуси и Грузии.
В 2016 году Минюст уже пытался ликвидировать "СтопХам" через суд, однако его попытка не увенчалась успехом.
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