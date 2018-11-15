 В России копии паспортов на компьютерах МФЦ попали в общий доступ | Новости из Германии о России | DW | 16.11.2018

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Россия

В России копии паспортов на компьютерах МФЦ попали в общий доступ

Газета "Коммерсант" обнаружила на компьютерах общего доступа в МФЦ множество скан-копий паспортов, к которым может получить доступ любой желающий. Эти копии злоумышленники легко могут скачать в преступных целях.

Российский паспорт и страховой полис

В России на компьютерах общего доступа в многофункциональных центрах (МФЦ) хранится множество скан-копий паспортов и других документов с персональными данными, которые с легкостью могут скопировать злоумышленники, сообщает в пятницу, 16 ноября, газета "Коммерсант" со ссылкой на результаты собственного расследования.

Контекст

DW проанализировала результаты опросов, проведенных в России, а также в Германии среди русскоговорящих и немцев. Респонденты отвечали на вопрос о свободе, демократии и государстве. (11.10.2016)

С 1 сентября информация о персональных данных россиян должна храниться на серверах внутри РФ. Западные IT-гиганты и мелкие участники рынка пока игнорируют новый закон. (01.09.2015)

Издание поясняет, что речь идет о компьютерах, которые посетители используют для загрузки файлов на портал госуслуг. Помимо паспортов, там хранятся копии СНИЛС, анкеты с информацией о реквизитах банковских счетов и номера мобильных телефонов, которые хозяева документов забыли удалить, а сотрудники МФЦ не позаботились стереть.

Чужие паспортные данные могут использоваться для микрозаймов

Эксперты, опрошенные "Коммерсантом", отметили, что злоумышленники легко могут скачать копии этих документов на внешний носитель или отправить на свой электронный адрес, а затем использовать в противозаконных целях. Украденные таким образом персональные данные могут, к примеру, быть использованы для получения микрозаймов. Их могут также продать через интернет. Стоимость одной скан-копии может достигать 500 рублей.

В пресс-службе центров госуслуг Москвы заявили, что компьютеры в зоне электронных услуг не имеют полного доступа к интернету, а администраторы центров, согласно внутренним правилам, раз в день очищают рабочий стол и корзину компьютеров. Источники "Коммерсанта", однако, отмечают, что эти нормы нередко нарушаются.

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    Автор: Сергей Елкин


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