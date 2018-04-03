 В России за мельдоний впервые отстранена от работы врач | Новости из Германии о России | DW | 24.04.2019

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Россия

В России за мельдоний впервые отстранена от работы врач

Врач в Санкт-Петербурге рекомендовала спортсменке принимать препарат, запрещенный WADA в 2016 году. Та отказалась и не была допущена к занятиям спортом. РУСАДА обратилось в Гепрокуратуру РФ.

Офис РУСАДА

В Санкт-Петербурге отстранена от работы врач, которая выписала спортсменке запрещенный препарат и не допустила ее к занятиям спортом. Как сообщило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) во вторник, 23 апреля, при прохождении обследования медик рекомендовала девушке мельдоний, который был запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA). После того как спортсменка отказалась принимать препарат, врач в нарушение закона не допустила ее к занятиям спортом.

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По просьбе РУСАДА Генеральная прокуратура РФ провела проверку деятельности медика и учреждения, в котором та работает. В итоге было установлено, что врач, не являясь специалистом по спортивной медицине и не имея на это полномочий не допустила до занятий спортом девять человек.

В результате прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга внесла представление в учреждение, врач и заведующий отделением подвергнуты дисциплинарным взысканиям. Врач переведена на работу, не связанную с обследованием и лечением спортсменов. Радиостанция "Эхо Москвы" указывает на то, что это первый в России случай, когда за мельдоний отстранен не спортсмен, а врач.

Мельдоний запрещен с 2016 года

Мельдоний был включен в список запрещенных препаратов WADA 1 января 2016 года. С тех пор российских спортсменов неоднократно уличали в его приеме. В начале 2016 года одной из первых из-за приема этого препарата была дисквалифицирована известная теннисистка Мария Шарапова, которая вернулась в большой спорт в апреле 2017 года. В апреле 2018 года женская молодежная сборная России по гандболу была лишена серебряных медалей первенства Европы 2017 года после того, как в допинг-пробах Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной был обнаружен мельдоний.

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