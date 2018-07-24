 В России задержан сотрудник колонии, где умер заключенный | Новости из Германии о России | DW | 24.07.2018

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Россия

В России задержан сотрудник колонии, где умер заключенный

По данным следствия, сотрудник ФСИН в Брянской области с помощью спецсредств ограничил движение осужденного и перевязал тканью его лицо. В результате заключенный скончался от асфиксии.

Колючая проволока

В городе Клинцы задержан заместитель помощника главы исправительной колонии номер 6 после смерти одного из задержанных от удушения. Об этом во вторник, 24 июля, сообщили в следственном управлении СК РФ по Брянской области.

Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств, а также с причинением тяжких последствий.

Имена сотрудника ФСИН и погибшего не разглашаются.

По версии следствия, работник колонии "ограничил движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии".

Омбудсмен и прокуратура проведут проверку

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Обстоятельства гибели потерпевшего стали известны, в том числе, благодаря судебно-медицинской экспертизе. Решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Смерть осужденного была зафиксирована 22 июля. 

Для выяснения деталей ситуации в колонию выехали сотрудники прокуратуры Брянской области. Региональный уполномоченный по правам человека проведет свою проверку произошедшего.

За последнее время это уже второй резонансный случай, когда стало известно о применении пыток к заключенным.

Пытки в ярославской колонии

В пятницу, 20 июля, "Новая газета" опубликовала видео, на котором видно, как сотрудники колонии издеваются над заключенным. В частности, его кладут на стол лицом вниз, избивают дубинками, выливают ему на голову воду из ведра. По данным издания, преступление произошло 29 июня 2017 года. Запись журналистам передал правозащитный фонд "Общественный вердикт".

В день публикации видео правозащитники разместили в Facebook список имен и фамилий тех работников колонии, которые, по их данным, участвовали в пытках заключенного.

После публикации СКР возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, а ФСИН по Ярославской области начал служебную проверку.

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    Автор: Елена Барышева


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