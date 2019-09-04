В первые семь месяцев 2019 года в России выросла смертность от отравления алкоголем. Это следует из статистики Центра разработки национальной алкогольной политики, опубликованной в среду, 4 сентября. По его данным, с января по июль в РФ от отравления алкоголем умерли 4298 человек, то есть на 632 человека или 17,2% процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В этих случаях речь идет о "случайных" отравлениях. Наряду с ними Центр приводит также число смертей от отравлений и "воздействия алкоголя с неопределенными намерениями", произошедших за те же месяцы, - более 1,2 тысячи, что на 16,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, общее число зафиксированных случаев смерти превышает 5,5 тысячи.

В Москве от отравления алкоголем умер 71 человек

Больше всего умерших от отравления алкоголем людей проживали в Центральном федеральном округе - почти 1,6 тысячи в общей сложности. Более четверти этих случаев пришлось на Московскую область - 346, в том числе 71 на Москву, что почти на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает "Интерфакс".

В Санкт-Петербурге зафиксирован более быстрый прирост - в 1,8 раза. В этом городе с января по июль от алкогольного отравления скончались 83 человека. В целом в Северо-Западном федеральном округе зафиксировано 527 таких случаев.

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