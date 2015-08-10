 В России вступили в силу новые правила ввоза фруктов и цветов | Новости из Германии о России | DW | 19.08.2019

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Россия

В России вступили в силу новые правила ввоза фруктов и цветов

Отныне ввозить в РФ в багаже и ручной клади без сертификатов можно не более пяти килограммов зарубежных овощей и фруктов. Ограничения введены также на цветы, ели, орехи и другую зарубежную продукцию.

Яблоки

В понедельник, 19 августа, вступили в силу новые правила ввоза в Россию фруктов, овощей, цветов и елей. Соответствующее постановление правительства РФ от 17 июля опубликовано на официальном портале правой информации.

Отныне в Россию можно ввозить без документов не более пяти килограммов зарубежных овощей и фруктов. Для провоза более крупной партии требуется оформление фитосанитарных сертификатов. Исключение сделано для картофеля, семян и другого посадочного материала.

Контекст

Сообщения о том, что в РФ могут запретить и в частном порядке ввозить из-за границы мясную и молочную продукцию, вызвали беспокойство россиян. Что будет, если слухи станут явью? Карикатура Сергея Елкина. (26.04.2019)

В ФРГ существуют строгие ограничения на ввоз, но не на вывоз медикаментов. Купить же лекарства в немецкой аптеке можно по рецепту, выписанному в одной из стран ЕС. (17.04.2018)

Ели и цветы

К числу подкарантинных продуктов, помимо помидоров, огурцов, моркови, капусты и лука и другой продукции, отнесены также бобовые и орехи. Ограничения распространяются на рождественские ели с ветками хвойных деревьев. Без сертификатов также нельзя ввозить более трех букетов цветов, при этом в каждом букете может быть не более 15 цветков.

Новые правила ввоза распространяются на все виды транспорта и действуют для багажа, ручной клади и почтовых отправлений. В случае нарушений, товары либо уничтожат за счет владельца, либо вернут туда, откуда они были доставлены.

В Россельхознадзора ранее пояснили, что данные меры призваны гармонизировать нормы наднационального и российского законодательства. В ведомстве отметили, что прописанные в постановлении правила действуют на территории стран ЕАЭС еще с июля 2017 года. "Они были закреплены решением Евразийской экономической комиссии. Выход постановления правительства - это момент гармонизации законодательства", - сказали в Россельхознадзоре.

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    Автор: Ирина Филатова


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