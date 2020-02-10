В России арестовали автора розыгрыша о коронавирусе

Черемушкинский районный суд Москвы постановил заключить под стражу на 30 суток гражданина Таджикистана Кароматулло Джаборова, устроившего розыгрыш в столичном метро. Мужчина притворился, что инфицирован новым коронавирусом 2019-nCoV и бьется в судорогах на полу вагона. Как сообщили в понедельник, 10 февраля, в пресс-службе суда, мужчина будет содержаться в СИЗО до 8 марта.

"Суд не нашел оснований для избрания более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу", - отмечается в постановлении.

До пяти лет тюрьмы

На Джаборова заведено дело по статье "Хулиганство", по которой ему грозит до пяти лет лишения свободы. Адвокат обвиняемого Алексей Попов утверждает, что тот своими действиями всего лишь привлекал "внимание властей к проблеме".

Между тем, как передало агентство "Интерфакс", столичная полиция задержала двоих москвичей - предполагаемых сообщников пранкера. Речь идет о " безработных жителях столицы", уточнила представитель МВД России Ирина Волк. "Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - добавила она. Сотрудники правоохранительных органов также провели обыски, в ходе которых изъяли компьютер и сотовые телефоны.

Симуляция на камеру

В начале февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Полежаевская" к станции метро "Улица 1905 года", молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом, по данным следствия, его сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, после чего пассажиры стали отсаживаться от него, а на ближайшей остановке многие покинули вагон. В дальнейшем ролик был размещен на одном из видеохостингов.

Число зараженных новым типом респираторного вируса в мире уже превысило 40 тысяч человек, более 6500 больных находятся в критическом состоянии. Большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на Китай. Кроме того, 910 жителей планеты скончались из-за последствий заболевания, вызванного вирусом.

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