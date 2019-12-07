 В России акцию против силовиков поддержали фанаты многих футбольных клубов | Новости из Германии о России | DW | 08.12.2019

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Россия

В России акцию против силовиков поддержали фанаты многих футбольных клубов

Фанаты "Спартака" покинули стадион на 30-й минуте первого тайма. Без болельщиков команда крупно проиграла. Акция протеста была посвящена массовым задержаниям болельщиков в Санкт-Петербурге.

Уходящие фанаты Спартака

В России продолжилась крупнейшая за последние годы акция болельщиков в знак протеста против действий силовиков. В воскресенье, 8 декабря, в Москве на заключительном матче Российской премьер-лиги 2019 года "Спартак" - "Ростов" на 30-й минуте первого тайма болельщики обеих команд после скандирования "речевки" "Фанат - не преступник" покинули стадион. Без болельщиков "Спартак" крупно проиграл со счетом 1:4. 

Контекст

19 сентября - особая дата для болельщиков "Боруссии". Корреспондент DW побывала на регистрации брака футбольных фанатов в Дортмунде. (20.09.2019)

В Санкт-Петербурге силовики провели массовые задержания фанатов "Спартака" за "кричалки" в адрес футболиста Дзюбы. В знак протеста болельщики "Спартака" и других клубов просто ушли со стадионов. (07.12.2019)

Ранее в тот же день матч до его окончания покинули болельщики "Сочи", "Рубина", "Урала" и "Крыльев советов". Таким образом, в течение нескольких дней к акции присоединились болельщики большинства клубов высшего российского дивизиона.

Между тем принадлежащий "Газпрому" телеканал "Матч ТВ", транслирующий чемпионат России, по информации издания Sports.ru, продолжает игнорировать акцию фанатов. "Самая масштабная фанатская акция последних лет осталась за кадром. Опустевшие трибуны не показывали в трансляции, а комментаторы практически ничего об этом не сказали", - констатирует портал.

Акция болельщиков началась после заявления объединения болельщиков "Спартака" "Фратрия". "Мы призываем ВСЕХ болельщиков выразить свое несогласие с происходящим, высказать свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам и наглядно продемонстрировать, каким может быть футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка", - говорится в нем.

30 ноября в Санкт-Петербурге полиция задержала более 80 фанатов "Спартака", почти всем были предъявлены протоколы с обвинением в "мелком хулиганстве". Фанаты утверждают, что задержания были проведены в связи с "кричалками", которые фанаты исполняли в адрес игрока сборной России и клуба "Зенит" Артема Дзюбы. А фаната "Спартака" Валерия Бевза за выкрики в адрес Дзюбы не только штрафовали, но и лишили права посещать матчи в течение полутора лет.

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В Санкт-Петербурге силовики провели массовые задержания фанатов "Спартака" за "кричалки" в адрес футболиста Дзюбы. В знак протеста болельщики "Спартака" и других клубов просто ушли со стадионов.

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