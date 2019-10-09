В результате стрельбы в Галле убиты два человека  

В немецком городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт в результате стрельбы в среду, 9 октября, были убиты два человека. Инцидент произошел рядом с еврейским кладбищем и синагогой. По данным газеты Bild, один из преступников стрелял из автомата, а также бросил ручную гранату в сторону еврейского кладбища.

Кроме того, очевидцы заявляют о нападении на кебабную. Вооруженный мужчина в камуфляжной одежде и шлеме приблизился к заведению и бросил в него предмет, похожий на гранату, а затем не менее одного раза выстрелил, сообщил телеканалу N-tv находившийся на месте происшествия собеседник в Галле.

Короткое время спустя была открыта стрельба в Ландсберге, расположенном в 15 километрах к востоку от Галле, сообщает dpa со ссылкой на представителя местной полиции.

Видео с места происшествия

Телеканал MDR опубликовал видеозапись из Галле, на которой мужчина в камуфляжной одежде и с автоматом выходит из машины посреди улицы и начинает стрелять вокруг.

Двое погибших, один задержанный

Полиция сообщила о двух жертвах, указав, что речь идет о первой имеющейся информации. Еще два человека находятся в университетской клинике с огнестрельными ранениями. Предполагаемые преступники скрылись на автомобиле, указывается далее в сообщении.

Полиция также призвала жителей города в течение дня не выходить на улицу, сославшись на проходившую в тот момент спецоперацию. Центральный вокзал Галле был закрыт в связи со следственными мероприятиями до раннего вечера, движение общественного транспорта было временно прекращено.

Позже полиция заявила о задержании одного человека. Вместе с тем опасность пока сохраняется, правоохранительные органы работают над стабилизацией ситуации.

MZ: В Галле прибыло антитеррористическое подразделение полиции

По информации Mitteldeutsche Zeitung, в Галле прибыло спецподразделение полиции GSG9, которое проводит, в частности, антитеррористические операции.

Кроме того, стало известно, что расследование взяла на себя федеральная прокуратура, которая ведет дела, связанные с терроризмом.

О мотивах и возможной антисемитской подоплеке пока неизвестно

Пока ничего не известно о мотивах преступников, о возможной антисемитской подоплеке также не сообщается. 9 октября евреи всего мира отмечают важнейший праздник иудаизма Йом-Кипур.

Бургомистр Галле Бернд Виганд (Bernd Wiegand) созвал заседание кризисного штаба по чрезвычайным ситуациям.

Усилена охрана синагог в других городах

У зданий синагог в соседних с Галле городах, Лейпциге и Дрездене, выставлена охрана - там стоят вооруженные полицейские. Позднее также стало известно об усилении охраны синагог в Берлине.

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