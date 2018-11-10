В результате пожаров в Калифорнии погибли 9 человек

Сильные лесные пожары в американском штате Калифорния привели к человеческим жертвам. В городе Парадайс на севере штата погибли 9 человек, заявил шериф округа Бьютт Кори Хониа на пресс-конференции в пятницу, 9 ноября.

Еще 35 человек числятся пропавшими без вести. Кроме того, трое пожарных получили ранения. Огонь уничтожил около 6,5 тысяч зданий в городе.

По данным департамента лесного хозяйства штата, нынешние пожары уже стали одними из самых разрушительных в истории Калифорнии. В округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес объявлено чрезвычайное положение.

Жителей Малибу призвали к срочной эвакуации

Еще один пожар угрожает городу Малибу на тихоокеанском побережье. Распространению пламени способствует ветер, порывы которого достигают скорости 80 километров в час. "Огонь вышел из-под контроля и направляется в жилые районы Малибу. Всем жителям необходимо немедленно эвакуироваться", - сообщили городские власти в своем микроблоге Twitter.

Власти были вынуждены закрыть движение по автомагистрали 101 и автодороге SR 1 штата Калифорния. По словам руководителя пожарного департамента округа Лос-Анджелес Дэрила Озби, огонь уничтожил "значительное количество" домов.

Одобрен запрос на предоставление штату федеральной помощи

Гэвин Ньюсом, который вступит в должность губернатора Калифорнии в январе 2019 года, сообщил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) одобрили запрос властей штата на оказание федеральной помощи.

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