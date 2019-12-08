 В результате пожара на фабрике в Нью-Дели погибли не менее 43 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.12.2019

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Мир

В результате пожара на фабрике в Нью-Дели погибли не менее 43 человек

Возгорание произошло в четырехэтажном здании фабрики в центре Нью-Дели ранним утром, когда многие рабочие спали.

На месте трагедии в Нью-Дели

На месте трагедии в Нью-Дели

В результате пожара на фабрике в Нью-Дели погибли не менее 43 человек. Большинство жертв были работниками предприятия, расположенного в районе Анадж Манди в центральной части индийской столицы, сообщил в воскресенье, 8 декабря, представитель правительства Индии.

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По данным пожарных, удалось спасти не менее 50 человек. Многие пострадавшие доставлены в больницы в тяжелом состоянии.

Здание расположено в труднодоступном переулке

По данным агентства ANI, в спасательных работах задействованы около 30 пожарных команд, которым пришлось бороться с огнем с расстояния около 100 метров, поскольку здание расположено в труднодоступном для транспорта переулке. Пламя удалось потушить, продолжаются поиски пострадавших и погибших.

На момент начала пожара ранним утром по местному времени большинство из погибших спали на разных этажах четырехэтажного здания, в котором производились, главным образом, школьные ранцы и детские игрушки, а также упаковочные материалы. Причины пожара выясняются.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он заверил, что власти предоставят всю возможную помощь.

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