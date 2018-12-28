 В результате подрыва автобуса с туристами в Египте есть жертвы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.12.2018

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Мир

В результате подрыва автобуса с туристами в Египте есть жертвы

По данным МВД Египта, в результате взрыва погибли два гражданина Вьетнама, еще 12 человек ранены.

Автобус с туристами в Египте после взрыва

Автобус с туристами в Египте после взрыва

Автобус с туристами подорван в пятницу, 28 декабря, неподалеку от пирамид Гизы в пригороде Каира, передает телеканал Al-Arabiya. По данным МВД Египта, погибли два гражданина Вьетнама, еще 12 человек получили ранения. 

Контекст

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Причиной взрыва стала детонация установленной на обочине дороги мины. Взрыв прогремел в 19.15 мск на улице эль-Марьютыя в Гизе, автобус в это время двигался по проезжей части. 

По предварительным данным, в автобусе находились минимум 14 вьетнамских туристов. Водитель транспортного средства и гид (оба граждане Египта) также вошли в число пострадавших.

Комплекс пирамид в Гизе, являющийся национальным достоянием Египта, привлекает множество туристов. Прибывшие на место ЧП службы безопасности оперативно провели эвакуацию. Пострадавшие направлены в больницы.

Министр внутренних дел страны Махмуд Тауфик провел оперативный брифинг с премьером Мустафой Мадбули, в ходе которого проинформировал последнего о произошедшем.

Власти Египта активно противодействуют исламистам, в частности, боевикам экстремистской группировки "Хасм" и считающейся в стране террористической организации "Братья мусульмане". Тем не менее иностранные туристы впервые за почти два года вновь становятся объектами нападения.

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  • Баденский земельный музей в Карлсруэ – выставка Рамсес – божественный владыка на реке Нил

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  • Баденский земельный музей в Карлсруэ – выставка Рамсес – божественный владыка на реке Нил

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  • Баденский земельный музей в Карлсруэ – выставка Рамсес – божественный владыка на реке Нил

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  • Баденский земельный музей в Карлсруэ – выставка Рамсес – божественный владыка на реке Нил

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    Рамсес II много и успешно воевал - с нубийцами, шерданами, хеттами, бедуинами шасу, финикийцами... Его военая стратегия и снаряжение его войска во многом способствовили победам фараона. Среди экспонатов выставки в Карлсруэ - реконструированная боевая колесница.

  • Баденский земельный музей в Карлсруэ – выставка Рамсес – божественный владыка на реке Нил

    Рамсес II - легендарный правитель Египта

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    А это - изразец с рельефом, изображающим воина из племени шасу. Это племя было разгромлено примерно на 15-м году правления фараона, укрепив его власть в Палестине.

  • Баденский земельный музей в Карлсруэ – выставка Рамсес – божественный владыка на реке Нил

    Рамсес II - легендарный правитель Египта

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    На выставке в Баденском земельном музее в Карлсруэ можно увидеть и эту мумию кошки. В Древнем Египте кошки считались священными животными. Богиню плодородия Бастет, дочь бога Солнца Ра, в древнеегипетской культуре представляли в виде кошки.

  • Баденский земельный музей в Карлсруэ – выставка Рамсес – божественный владыка на реке Нил

    Рамсес II - легендарный правитель Египта

    Расцвет культуры

    Во время правления Рамсеса II Древний Египет переживал эпоху расцвета - в том числе и в области культуры. Предметы искусства, как, например, изображенная здесь ваза, которую тоже можно увидеть на выставке в Карлсруэ, свидетельствуют об этом.

  • Баденский земельный музей в Карлсруэ – выставка Рамсес – божественный владыка на реке Нил

    Рамсес II - легендарный правитель Египта

    Помощники в загробном мире

    Ушебти - фигурки, изображающие человека, - были, как верили древние египтяне, необходимы, чтобы выполнять различную работу в загробном мире вместо хозяина. На фото: ушебти царицы Иситнофрет, одной из жен Рамсеса II Великого.

    Автор: Ольга Солонарь


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Годовщина авиакатастрофы над Синаем (31.10.2016)

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Рамсес II - легендарный правитель Египта

В Баденском земельном музее в Карлсруэ проходит выставка, посвященная самому знаменитому египетскому фараону - Рамсесу II. Легендарного правителя не случайно назвали Великим. (01.03.2017)  

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