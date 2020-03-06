В результате нападения на храм сикхов в Кабуле погибли 11 человек

Несколько боевиков совершили нападение на храм сикхов в центре Кабула. В среду, 25 марта они взяли в заложники от 150 до 200 членов религиозной общины, в том числе женщин и детей, сообщает dpa со ссылкой на представителя сикхов в парламенте Афганистана.
Афганский телеканал Tolo News сообщил о гибели 11 находившихся в храме людей. Еще 11 человек ранены. В ходе продолжавшейся шесть часов операции ликвидированы все четыре боевика, заявил телеканал со ссылкой на МВД Афганистана. Нападение произошло ранним утром на храм, расположенный на улице Шорбазар.
Талибы заявили о своей непричастности
Радикально-исламское движение "Талибан" заявило, что непричастно к нападению.
По данным представителя общины сикхов и депутата афганского парламента Анаркали Хонарьяр, в стране проживают на данный момент около 1000 сикхов. Многие представители данной этноконфессиональной группы покинули Афганистан в 2018 году после совершенного "Исламским государством" теракта в провинции Нангархар, в результате которого погибли не менее 19 человек.
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