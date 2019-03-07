 В результате взрыва танкера ″Залив Америка″ в Находке погибли три человека | Новости из Германии о России | DW | 02.11.2019

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Россия

В результате взрыва танкера "Залив Америка" в Находке погибли три человека

На танкере в момент инцидента находились девять человек. Тела двух погибших подняты из воды, продолжаются поиски третьего.

Порт Находки

Порт Находки

В результате взрыва танкера "Залив Америка" в Находке погибли три человека. В субботу, 2 ноября, на грузовой палубе корабля, принадлежащего ООО "Наяда", произошел взрыв газовоздушной смеси, горения не наблюдалось. На борту судна находились девять человек.

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Тела двух погибших подняты из воды, продолжаются поиски третьего. В район ЧП на Дальнем Востоке отправлены два спасательных буксира.

Возбуждено уголовное дело

В связи со взрывом возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации судна, повлекшем смерть двух и более лиц. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, разлива нефтепродуктов не произошло. В компании "Наяда" сообщили, что груза на борту танкера в момент инцидента не было.

В пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта в интервью ТАСС указали, что на танкере поврежден кабель-трасса и якорные устройства.

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    Автор: Андрей Гурков


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