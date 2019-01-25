 В результате взрыва в Гааге обрушилась часть жилого дома | Новости из Германии о Европе | DW | 27.01.2019

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Европа

В результате взрыва в Гааге обрушилась часть жилого дома

Полиция предполагает взрыв газа. Под обломками трехэтажного здания могут находиться люди, их число неизвестно.

Нидерландская полиция

В жилом доме в Гааге произошел взрыв. В результате в воскресенье, 27 января, обрушилась часть трехэтажного здания на улице Ян ван дер Хайденстраат. Под обломками могут находиться люди, их число неизвестно, сообщили в пожарной охране. Спасатели уже извлекли трех человек из-под обломков, они доставлены в больницу сообщает в Twitter местное издание Redactie District8. На месте также работают спасатели с собаками.

По всей видимости, в доме произошел взрыв газа, заявил представитель нидерландской полиции.

Новость дополняется.

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