 В регионе Рейн-Майн в Германии предотвращен теракт | Новости из Германии о Германии | DW | 12.11.2019

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Германия

В регионе Рейн-Майн в Германии предотвращен теракт

Немецкая полиция задержала трех предполагаемых джихадистов из "Исламского государства". По версии следствия, они готовили теракт с применением огнестрельного оружия или взрывчатки.

Полицейский с автоматом

В городе Оффенбах, расположенном в федеральной земле Гессен, правоохранительные органы во вторник, 12 ноября, задержали трех предполагаемых джихадистов из группировки "Исламское государство" (ИГ). Эти трое мужчин намеревались с помощью огнестрельного оружия или взрывчатки убить как можно больше людей в регионе Рейн-Майн, сообщила прокуратура Франкфурта-на-Майне.

В сообщении отмечается, что запланированное преступление имело религиозную подоплеку, а обвиняемые в прошлом выдавали себя за сторонников ИГ.

Контекст

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Задержаны 24-летний гражданин ФРГ македонского происхождения, а также два гражданина Турции в возрасте 22 лет и 21 года. Главного, 24-летнего фигуранта обвиняют в том, что он уже раздобыл базовые компоненты для производства взрывчатки и искал в интернете огнестрельное оружие.

Обыски в квартирах подозреваемых

Сотрудники прокуратуры вместе с представителями гессенского земельного ведомства по уголовным делам провели обыски в трех квартирах в Оффенбахе. В операции участвовали около 170 сотрудников земельного ведомства по уголовным делам и управления полиции южного Гессена, а также полицейский спецназ.

В ходе обыска конфисковано множество улик, в том числе письменные материалы и электронные носители, которые в настоящее время изучаются, отметили в прокуратуре. В квартире главного подозреваемого обнаружены различные детали и вещества, имеющие отношения к взрывчатке.

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    Автор: Александра Елкина


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