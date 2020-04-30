 В распространении коронавируса больше виновата молодежь? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 09.05.2020

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Мир

В распространении коронавируса больше виновата молодежь?

Многие считают, что молодежь меньше подвержена риску заразиться коронавирусом, но при этом сама невольно является его распространителем. Так ли это на самом деле?

Влюбленная пара на фоне цветущей сакуры в Берлине

Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для системы здравоохранения во всем мире. Правительства были вынуждены ввести ограничительные меры, среди них запрет выходить из дома и контактировать с другими людьми. Такие страны, как Южная Корея, Новая Зеландия и Германия оказались в фокусе внимания потому, что сумели довольно быстро и успешно справиться с пандемией. Это вызвало интерес не только у профессиональных эпидемиологов, но и у широкого круга интересующихся этой проблематикой.

Спорное исследование гарвардских ученых

В Германии, где наблюдается иной сценарий распространения коронавируса, нежели, например, в Италии, большое число инфицированных было среди молодых людей. В этой связи исследователи обратили внимание именно на этот аспект, пытаясь понять, как молодежь повлияла на распространение инфекции.           

На этом фоне одна научная работа, посвященная тому, как в Германии соблюдали правило не выходить из дома во время пандемии, привлекла к себе особое внимание и вызвала неоднозначную реакцию. Ее провели двое ученых из Гарвардского университета. Согласно их выводам, молодые люди, которые не придерживаются предписаний, ограничивающих физические и социальные контакты во время пандемии, и являются распространителями коронавируса SARS-CoV-2.

Молодежь на вокзале

Ученые говорят, что риск заразиться коронавирусом выше в возрастной группе от 15 до 34 лет

Примечательно, что результаты исследования были опубликованы в специализированном научном журнале Eurosurveilance через неделю после того, как многие молодые люди в Германии - вопреки предписаниям властей - провели время в парках, а кто-то даже принял участие в акциях протеста против мер властей, направленных на борьбу с коронавирусом.

"20-24 летние способствуют распространению коронавируса в Германии" - под таким заголовком сообщило об исследовании гарвардских ученых издание Der Tagesspiegel, а также другие СМИ. Но насколько верен этот вывод, если посмотреть на бесстрастные цифры?

Гарвардские эпидемиологи Эдвард Гольдштейн и Марк Липсич использовали в своем исследовании данные Института имени Роберта Коха (RKI) за конец марта - начало апреля. Они пришли к выводу, что возможный риск заразиться коронавирусом выше в возрастной группе от 15 до 34 лет, и особенно - от 20 до 24 лет. Похожие показатели ученые приводят и для Южной Кореи, где большинство случаев инфицирования происходило среди 20-29 летних. При этом ученые не смогли назвать причины повышенного риска заражения именно среди молодежи.

В чем обвиняют молодых людей?

Одним из предположений является несоблюдение безопасной дистанции лицами в возрасте от 15 до 34 лет. Но ученые не обратили внимания на то обстоятельство, что входящие в эту группу часто работают там, где необходимо контактировать с многими людьми: в отелях, ресторанах, магазинах. Во время пандемии большая часть этих заведений была закрыта. Но гарвардские исследователи ориентировались на данные, которые были получены еще до введения ограничений. В то время молодые люди вполне могли заразиться коронавирусом на работе.

Молодые люди чаще пользуются общественным транспортом

Молодые люди чаще пользуются общественным транспортом

В исследовании также не отражен тот факт, что у многих представителей указанной возрастной группы нет собственного транспорта, и они вынуждены пользоваться общественным, в том числе и во время пандемии.

В Германии коронавирус быстро распространялся среди молодежи еще и потому, что сотни молодых людей вернулись с австрийских горнолыжных курортов, часть из которых стали настоящими рассадниками инфекции. А кто-то участвовал в традиционных карнавальных мероприятиях.

Переболевших COVID-19 больше, чем считалось?

В этой связи нельзя не сказать еще об одном исследовании, опубликованном в тот же самый день, что и итоги работы гарвардских ученых. Оно было посвящено ситуации в округе Хайнсберг, ставшем очагом эпидемии коронавируса в ФРГ. 9000 жителей этого городка, что на самом западе Германии, прошли тесты на коронавирус. Согласно представленным результатам, 20 процентов инфицированных там переболели COVID-19 бессимптомно, даже не заметив этого.

На основе этого можно предположить, что во всей Германии в общей сложности до 1,8 млн человек могли быть инфицированы коронавирусом. Этот показатель в 10 раз выше, чем официальные данные, предоставленные Институтом имени Роберта Коха. Если эта цифра подтвердится, то заключения, сделанные, исходя из данных RKI, будут выглядеть весьма спекулятивно.

Каким исследованиям можно доверять?

В последнее время в научных кругах все громче звучат призывы критически относиться к различным связанным с коронавирусом работам, которые то и дело появляются в интернете. Ведь результаты многих из них не были официально опубликованы и таким образом не получили оценку независимых экспертов.

Об исследовании гарвардских ученых можно сказать, что его классифицировали как rapid communicaton - это выражение используют в научных изданиях для обозначения ускоренного процесса рецензирования, поскольку работа посвящена актуальной теме. Что касается исследования, посвященного Хайнсбергу, то его пока не оценивали независимые эксперты.

Несмотря на кричащие заголовки и яркие фотографии, на которых молодые люди устраивают пикники и участвуют в забастовках во время пандемии, научно не доказано, что они чаще нарушают предписания властей, чем люди других возрастов. Есть множество доказательств того, что лица моложе 35 лет особенно тяжело переживают экономические и психологические последствия пандемии. Это как раз то поколение, у представителей которого не такой высокий уровень благосостояния, как у их родителей, а также бабушек и дедушек. А пандемия, скорее всего, к тому же вызовет рецессию и рост безработицы. 

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    Автор: Максим Нелюбин


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