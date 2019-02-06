В Пскове возбудили дело против корреспондента "Эха Москвы"

Сотрудники правоохранительных органов задержали журналистку "Эха Москвы в Пскове" Светлану Прокопьеву. Об этом в среду, 6 февраля, сообщил корреспондент интернет-издания "МБХ медиа". По его данным, журналистку доставили на допрос в Следственный комитет. Позднее стало известно, что Прокопьеву отпустили. Она находится в статусе подозреваемой, с нее взято обязательство по явке в правоохранительные органы.
В отношении Прокопьевой, сообщила агентству "Интерфаксу" адвокат журналистки, возбуждено уголовное дело по статье "публичное оправдание терроризма". Поводом стало ее выступление в авторской программе "Минута просветления" в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове". В выпуске "Репрессии для государства" Прокопьева анализировала террористический акт в Архангельске, где молодой человек взорвал себя в приемной ФСБ. По мнению журналистки, поступок молодого человека мог быть спровоцирован репрессивными действиями со стороны государства.
В рамках уголовного дела против Прокопьевой 6 февраля были проведены обыски в офисе радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" и ее доме. В тот же день мировой суд Пскова постановил оштрафовать радио "Эхо Москвы в Пскове" на 150 тысяч рублей по статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Редакцию обвинили в производстве либо выпуске продукции, содержащей публичные призывы к террористической деятельности или материалы, оправдывающие терроризм.
"Политический террор"
Председатель псковского регионального отделения "Яблока" лев Шлосберг назвал дело против Светланы Прокопьевой политическим террором, организованным российским государством. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
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Автор: Илья Коваль