В правительстве ФРГ требуют отставки главы спецслужбы Масена

Главу Федерального ведомства по охране конституции Германии подозревают в неправомерной передаче правопопулистской АдГ некоторых данных. Ранее он попал под шквал критики из-за видео из Хемница.
Партнер партии Ангелы Меркель (Angela Merkel) по правительственной коалиции, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), требует отставки главы Федерального ведомства по охране конституции Ханса-Георга Масена (Hans-Georg Maaßen). "Руководство партии абсолютно убеждено в том, что Масен должен уйти", - заявил генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) в Берлине в четверг, 13 сентября. Он призвал канцлера Меркель "принять меры".
Ранее появилась информация, что Масен, вероятно, в нарушение правил передал парламентской фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) информацию из неопубликованного отчета возглавляемой им спецслужбы. Член АдГ Штефан Бранднер (Stephan Brandner) рассказал журналистам немецкого телеканала ARD, что в ходе встречи 13 июня Масен назвал "цифры" из отчета за 2017 год, который еще не был опубликован. Речь шла о числе предполагаемых исламистов и бюджете Федерального ведомства по охране конституции, пояснил Бранднер.
Представитель Федерального ведомства по охране конституции опроверг эти сообщения, заявив, что Масен проводит встречи с представителями всех входящих в бундестаг партий "по настоятельному желанию" министерства внутренних дел. Их темой становится "актуальная ситуация с безопасностью", в том числе "исламистский экстремизм", пояснили в спецслужбе.
Масен под огнем критики
Ранее Масен попал под шквал критики из-за своего заявления о "недоказанной подлинности" видеозаписи из Хемница, где несколько немцев гонятся за темнокожими иностранцами. Политик, в частности, утверждал, что речь идет о "целенаправленной дезинформации, чтобы отвлечь общественность от убийства в Хемнице", а позже заявил, что не оспаривает подлинность видео и его "неправильно поняли".
12 сентября Масен давал объяснения своих слов в двух профильных комитетах бундестага. В итоге глава комитета по контролю над спецслужбами Армин Шустер (Armin Schuster) заявил, что не видит повода для отставки Масена. Глава МВД Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) также вступился за Масена, заявив, что тот, как и прежде, пользуется его доверием.
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