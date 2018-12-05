 В порту Гамбурга построят Hyperloop для транспортировки контейнеров | Новости из Германии о Германии | DW | 05.12.2018

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Германия

В порту Гамбурга построят Hyperloop для транспортировки контейнеров

Планируется, что благодаря новейшей транспортной системе осуществлять грузоперевозки в порту Гамбурга можно будет со скоростью свыше 1000 километров в час.

Прототип Hyperloop

Прототип Hyperloop

В гавани Гамбурга, крупнейшем порту Германии, построят Hyperloop - высокоскоростную транспортную систему из стальных труб для перевозки морских грузовых контейнеров в специальных капсулах на магнитной подвеске. С этой целью логистический концерн Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) основал совместное предприятие с американской исследовательской компанией Hyperloop Transportation Technologies (HTT), сообщили в среду, 5 декабря, в пресс-службе порта.

"HHLA ставит перед собой задачу с помощью транспортной системы Hyperloop способствовать развитию эффективных решений в сфере логистической мобильности в Германии", - подчеркнула председатель правления немецкой компании Ангела Тицрат ( Angela Titzrath).

"Дверь в будущее"

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"Открывая дверь в будущее, мы хотим внести свой инновационный вклад в разгрузку транспортной инфраструктуры" порта и "более эффективно использовать возможности наших терминалов", добавила она.

Как ожидается, с помощью новой системы контейнеры можно будет перевозить со скоростью свыше 1000 километров в час. Точные сроки завершения строительства пока не называются.

Компания Hyperloop Transportation Technologies прокладывает полигон для скоростных испытаний во французской Тулузе. Она тестирует концепты, предложенные американским венчурным предпринимателем Илоном Маском, однако работает независимо от него.

Основатель компании-производителя автомобилей Tesla Motors и ракетостроительной фирмы SpaceX миллиардер Илон Маск  представил идею Hyperloop в 2012 году. К 2029 году высокоскоростная железная дорога California High-Speed Rail, построенная с использованием данной технологии, должна соединить Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

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Пресс-служба порта Гамбурга

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