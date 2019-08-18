 В Польше считают несправедливыми полученные от Германии репарации | Новости из Германии о Европе | DW | 19.08.2019

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Европа

В Польше считают несправедливыми полученные от Германии репарации

Глава МИД Польши Яцек Чапутович уверен, что при выплате компенсаций от Германии после Второй мировой войны его страна подверглась дискриминации.

Польские злотые и евро

Польские злотые и евро

При распределении компенсаций странам, которые подверглись нападению со стороны нацистской Германии во время Второй мировой войны, ощущался недостаток базовой справедливости. Это мнение высказал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью информагентству dpa, опубликованном в понедельник, 19 августа. По мнению политика, при выплате репараций Польша подверглась дискриминации.

Несмотря на то что Польша особенно сильно пострадала от оккупации нацистским режимом, выплаты финансовых компенсаций этой стране был "минимальными", заявил Чапутович. "При этом существуют страны, которые потеряли во много раз меньше, но получили больше компенсаций. Разве это справедливо?" - заявил дипломат за две недели до памятной даты начала Второй мировой войны. При этом, по собственным словам, он имел в виду конкретно Францию и Нидерланды.

Контекст

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Выступая в столице Польше на торжествах в честь 75-летия Варшавского восстания, Хайко Мас заявил о необходимости открыть в Берлине памятник полякам - жертвам нацистской Германии. (01.08.2019)

Потери Польши во Второй мировой войне

Во время Второй мировой войны Польша понесла самые существенные потери по отношению к общему количеству населения в стране. После того как в 2015 году в стране пришла к власти консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость", вопрос о размере репараций со стороны Германии снова стал активно обсуждаться.

Ранее в Польше подсчитали, что общий размер ущерба, причиненного стране нацистским режимом, составляет 800 миллиардов евро. В свою очередь ФРГ считает вопрос о репарациях закрытым в рамках Договора об окончательном регулировании в отношении Германии от 1990 года.

Эксперты бундестага называют требования Польши юридически неоправданными, поскольку Варшава в 1953-м, а затем вновь в 1970 году со всей ясностью отказалась от репараций. В то же время польская сторона считает эти отказы недействительными, поскольку они были сделаны под давлением СССР.

1 сентября 2019 года федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в рамках памятных мероприятий, связанных с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны посетит Варшаву и польский город Велюнь, который первым подвергся нападению со стороны нацистской Германии 1 сентября 1939 года.

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