 В Полтаве вооруженный мужчина взял в заложники полицейского | Новости из Германии об Украине | DW | 23.07.2020

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Украина

В Полтаве вооруженный мужчина взял в заложники полицейского

Мужчина, угрожающий взорвать себя гранатой, взял в заложники полковника полтавской полиции и отправился в ним в автомобиле в неизвестном направлении.

Полицейский автомобиль в Украине

Полицейский автомобиль в Украине

В Полтаве в четверг, 23 июля, мужчина, вооруженный гранатой, взял в заложники сотрудника полиции. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"23 июля в Полтаве в 9:05 на улице возле здания административного суда сотрудники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении транспортными средствами. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожает взорвать. За руку он держал сотрудника полиции", - написал Геращенко.

Куда направляется полтавский злоумышленник с заложником

По информации украинского агентства УНИАН, после переговоров преступник обменял удерживаемого им сотрудника отдела уголовного розыска на начальника Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции (УУР ГУНП) в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна.

Преступнику предоставили по его требованию автомобиль, в который он сел вместе с заложником. По последней информации агентства УНИАН, в настоящий момент автомобиль, в котором находится полковник полиции Шиян и взявший его в заложники мужчина, движется в направлении Киева.

На момент публикации материала DW переговоры с преступником продолжались.

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