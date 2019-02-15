 В Петербурге спорят о маршрутах марша памяти Немцова | Новости из Германии о России | DW | 16.02.2019

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Россия

В Петербурге спорят о маршрутах марша памяти Немцова

В администрации Санкт-Петербурге предложили провести шествие на окраине города. Оргкомитет уже объявил, что подаст иск в суд, а марш состоится вне зависимости от его решения.

На марше памяти Немцова в Санкт-Петербурге (Фото из архива)

На марше памяти Немцова в Санкт-Петербурге (Фото из архива)

Администрация Петербурга не согласовала маршруты марша памяти Бориса Немцова, намеченного на 24 февраля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член оргкомитета марша, депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский в ночь на субботу, 16 февраля. "Впервые за все эти годы нам отказывают в Марше памяти Бориса", - написал политик. 

Контекст

Российская оппозиция намерена провести траурное шествие в связи с трагической гибелью политика Бориса Немцова. Оппозиционеры отменили антикризисную демонстрацию "Весна". (28.02.2015)

Оргкомитету марша удалось достичь пока лишь устного согласия мэрии с маршрутом акции. Письменное уведомление ожидается 18 февраля, а сам марш пройдет 24 февраля. (14.02.2019)

Представители мэрии не одобрили ни один из выбранных оргкомитетом маршрутов в центре Санкт-Петербурга, предложив в свою очередь провести шествие в Полюстровском парке, отметил он. "Издевательский ответ. Будем судиться", - написал Вишневский. Организаторы марша в соцсетях уже заявили, что иск к городской администрации будет подан в понедельник, 18 февраля. "Независимо от решения суда - акция памяти Немцова состоится", - говорится в сообщении.

По мнению Вишневского, отказ правительства Санкт-Петербурга связан с позицией исполняющего обязанности губернатора города Александра Беглова, при котором власти "устанавливают полицейское государство в отдельно взятом городе". Политик напомнил, что мэрия Москвы после переговоров с оргкомитетом согласовала маршрут марша памяти Немцова, который пройдет 24 февраля от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

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  • Полиция перекрыла переулок, смежный с маршрутом участников акции.

    В Москве прошел марш памяти Немцова

    Практически без препятствий

    Проведение марша памяти Бориса Немцова было согласовано с властями. Полиция не мешала движению участников акции. Перекрыты были только смежные переулки. Бульвары же, по которым двигалось шествие, стали полностью пешеходными.

  • Участник акции Александр Рыклин объявляет минуту молчания в память о Борисе Немцове.

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    Минута молчания

    С Бульварного кольца колонна свернула на проспект Академика Сахарова, где ее остановили организаторы. Оппозиционер Александр Рыклин обратился к участникам в громкоговоритель, напомнив о годовщине гибели Немцова, и объявил минуту молчания.

  • Колонна партии Парнас с растяжкой Возмездие неизбежно

    В Москве прошел марш памяти Немцова

    Прогулка длиной в полтора часа

    Возглавляла шествие колонна партии "Парнас". Чтобы пройти путь от метро "Чеховская" по бульварам до проспекта Сахарова, понадобилось около полутора часов.

  • Илья Яшин с триколором в руках

    В Москве прошел марш памяти Немцова

    С триколором в руках

    Во главе колонны партии "Парнас" шел оппозиционный политик Илья Яшин с триколором в руках. Несмотря на холод, он был с непокрытой головой и в расстегнутом пальто.

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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13:27 мин

Накануне марша памяти: Немцов мост и его волонтеры - DW Новости (23.02.2018)

Контекст

В Москве прошел марш памяти Немцова

Шествие в память об убитом почти три года назад оппозиционном политике Борисе Немцове состоялось 25 февраля в российской столице. На бульвары вышли тысячи людей. (25.02.2018)  

Ссылки в интернете

Пост Бориса Вишневского

Аудио- и видеофайлы по теме

Накануне марша памяти: Немцов мост и его волонтеры - DW Новости (23.02.2018)  

Сигнал Путину: в Вашингтоне открыли площадь Немцова - DW Новости  

Марш в память о Борисе Немцове  

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