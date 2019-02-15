В Петербурге спорят о маршрутах марша памяти Немцова

Администрация Петербурга не согласовала маршруты марша памяти Бориса Немцова, намеченного на 24 февраля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член оргкомитета марша, депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский в ночь на субботу, 16 февраля. "Впервые за все эти годы нам отказывают в Марше памяти Бориса", - написал политик.

Представители мэрии не одобрили ни один из выбранных оргкомитетом маршрутов в центре Санкт-Петербурга, предложив в свою очередь провести шествие в Полюстровском парке, отметил он. "Издевательский ответ. Будем судиться", - написал Вишневский. Организаторы марша в соцсетях уже заявили, что иск к городской администрации будет подан в понедельник, 18 февраля. "Независимо от решения суда - акция памяти Немцова состоится", - говорится в сообщении.

По мнению Вишневского, отказ правительства Санкт-Петербурга связан с позицией исполняющего обязанности губернатора города Александра Беглова, при котором власти "устанавливают полицейское государство в отдельно взятом городе". Политик напомнил, что мэрия Москвы после переговоров с оргкомитетом согласовала маршрут марша памяти Немцова, который пройдет 24 февраля от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

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