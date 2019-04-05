В Петербурге снова установили "надгробие Путина"

Как сообщают активисты "бессрочного протеста", в Петербурге установлено второе за короткий срок "надгробие Путина". За первую подобную акцию суд наказал двух участников проекта "АгитРоссия" административным арестом.
В Санкт-Петербурге второй раз за неделю установили второе "надгробие" президента России Владимира Путина. Об этом в среду, 10 апреля, сообщили активисты "бессрочного протеста" на своей странице в соцсети "В контакте" и телеграм-канале "ПЬЯTNIЦА".
На снимке, опубликованном активистами, видно, что под фотографией главы государства и его именем на "надгробном камне" выбиты даты 1952-2019, а также надпись "Политический труп в Российской Федерации".
"Кажется, так выражать свое разочарование президентом становится в России традицией. Бессрочный протест", - сопроводили публикацию ее авторы, не уточнив, где именно установлено новое "надгробие".
Первую подобную акцию недовольные политикой Путина провели в Петербурге 3 апреля, установив надгробную плиту на Исаакиевской площади с надписью "Предал народ России". Спустя два дня суд назначил двум гражданским активистам, участникам проекта "АгитРоссия" Андрею Жексимбаеву и Григорию Кудрявцеву 9 суток административного ареста.
Флешмоб "надгробия Путина"
Ранее акции с "надгробием Путина" проходили в других российских городах. Первая подобная инсталляция состоялась 10 марта в Набережных Челнах, где у здания Следственного комитета был установлен черный памятник с портретом президента РФ и надписью "1952-2019". После этого акция превратилась в флешмоб.
Требования участников "бессрочного протеста"
Несанкционированный "бессрочный протест" был объявлен в Москве в сентябре 2018 года. Его участники, собираясь в разных местах российской столицы и других городах, требуют отставки президента, правительства, отмены пенсионной реформы, статьи 282 УК РФ о возбуждении ненависти и роспуска Роскомнадзора.
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