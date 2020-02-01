В Петербурге задержана организатор митинга против сноса СКК

В Петербурге полиция задержала в воскресенье, 2 февраля, Ларису Лопаткину, одного из организаторов митинга против сноса спортивно-концертного комплекса "Петербургский" (СКК), сообщает "МБХ медиа". Это произошло за три часа до начала согласованной акции прямо на месте, где планируется митинг. Активистку доставили в 29-е отделение полиции Санкт-Петербурга.

"Меня забрали за то, что я написала на заборе, который ограждает СКК: "Не простим вандалов", слово "и убийц" дописать не успела. Они меня схватили и потащили. Они спросили, зачем я порчу имущество, а то, что они разрушили огромное прекрасное здание, это, конечно, ерунда", - сказала Лопаткина.

Накануне здание, против сноса которого выступают активисты, было разрушено. Во время демонтажа комплекса обрушилась крыша и часть здания, в результате чего погиб рабочий.

В воскресенье в 13.00 мск в сквере у перекрестка улицы Бассейной и проспекта Гагарина запланирован митинг, который сначала назывался "За сохранение СКК". Теперь акция пройдет в память об СКК и в защиту сквера, где, по мнению активистов, могут появиться парковки и коммерческие здания. Участники митинга требуют отменить существующий план реконструкции СКК и принять новый.

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