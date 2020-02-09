 В Петербурге задержали активистов Pussy Riot | Новости из Германии о России | DW | 10.02.2020

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Россия

В Петербурге задержали активистов Pussy Riot

Надежда Толоконникова и другие участники Pussy Riot были задержаны во время фотосессии. Накануне полиция сорвала съемку клипа группы на "Ленфильме".

Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова (фото из архива)

Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова (фото из архива)

Полиция Петербурга в понедельник, 10 февраля, задержала участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову. Об этом сообщил в твиттере другой участник группы Петр Верзилов. По его словам, кроме Толоконниковой во время фотосессии в художественной студии на Васильевском острове задержали еще 11 человек.

Художница Леля Нордик на своей странице в твиттере пишет, что было задержано 14 человек, среди них - Надежда Толоконникова и Борис Конаков.

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Как сообщила изданию "Фонтанка" сама Толоконникова, вечером 10 февраля люди в форме настигли ее и еще 12 человек в здании в Академическом переулке, одно из помещений которого было оборудовано под студию. Там активисты планировали провести фотосессию со знакомым дизайнером Ольгой Чернощековой. Правоохранители "зашли и сказали, что мы задержаны, нам нужно в отдел. Якобы потому, что проводили съемку в помещении без оснований. Нас 13 человек, мы находимся в 16-м отделе, пока статус непонятен - ждем адвоката", - заявила Толоконникова.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти это задержание не комментируют.

Срыв съемки на "Ленфильме"

Накануне полицейские сорвали съемки клипа Pussy Riot на песню "Бесит" на "Ленфильме". Правоохранители сначала заявили, что приехали просто удостовериться в том, что на студии не будет происходить "пропаганды гомосексуализма и экстремизма", а затем пошли к руководству киностудии. Сразу после этого, по словам очевидцев, в здании погас свет. В ролике должны были сниматься активистки Никсель-Пиксель, Леля Нордик и другие. Позже отключение света объяснили совпадением и аварией.

Директор "Ленфильма" Инесса Юрченко назвала обвинения  Pussy Riot провокацией и заявила, что участники группы сами переоделись в сотрудников полиции. Однако затем в пресс-службе регионального главка МВД рассказали, что не выявили правонарушений или преступлений во время съемок.

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    Автор: Ксения Сафронова


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