В Петербурге задержали активистов Pussy Riot  

Полиция Петербурга в понедельник, 10 февраля, задержала участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову. Об этом сообщил в твиттере другой участник группы Петр Верзилов. По его словам, кроме Толоконниковой во время фотосессии в художественной студии на Васильевском острове задержали еще 11 человек.

Художница Леля Нордик на своей странице в твиттере пишет, что было задержано 14 человек, среди них - Надежда Толоконникова и Борис Конаков.

Как сообщила изданию "Фонтанка" сама Толоконникова, вечером 10 февраля люди в форме настигли ее и еще 12 человек в здании в Академическом переулке, одно из помещений которого было оборудовано под студию. Там активисты планировали провести фотосессию со знакомым дизайнером Ольгой Чернощековой. Правоохранители "зашли и сказали, что мы задержаны, нам нужно в отдел. Якобы потому, что проводили съемку в помещении без оснований. Нас 13 человек, мы находимся в 16-м отделе, пока статус непонятен - ждем адвоката", - заявила Толоконникова.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти это задержание не комментируют.

Срыв съемки на "Ленфильме"

Накануне полицейские сорвали съемки клипа Pussy Riot на песню "Бесит" на "Ленфильме". Правоохранители сначала заявили, что приехали просто удостовериться в том, что на студии не будет происходить "пропаганды гомосексуализма и экстремизма", а затем пошли к руководству киностудии. Сразу после этого, по словам очевидцев, в здании погас свет. В ролике должны были сниматься активистки Никсель-Пиксель, Леля Нордик и другие. Позже отключение света объяснили совпадением и аварией.

Директор "Ленфильма" Инесса Юрченко назвала обвинения Pussy Riot провокацией и заявила, что участники группы сами переоделись в сотрудников полиции. Однако затем в пресс-службе регионального главка МВД рассказали, что не выявили правонарушений или преступлений во время съемок.

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