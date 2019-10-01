 В Перу нарастает конфликт между президентом и парламентом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.10.2019

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Мир

В Перу нарастает конфликт между президентом и парламентом

Президент Вискарра распустил парламент и объявил о проведении досрочных выборов. Со своей стороны, парламент временно отстранил президента от должности и назначил главой государства вице-президента.

Президент Перу Мартин Вискарра

Президент Перу Мартин Вискарра

В Перу резко обострилась борьбы за власть между президентом Мартином Вискаррой и парламентом, который контролирует правая оппозиция. Викарра вечером в понедельник, 30 сентября, распустил Конгресс и назначил на 26 января досрочные парламентские выборы. После этого парламент отстранил президента от должности сроком на один год и назначил временным главой государства вице-президента Перу Мерседес Араос.

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Политический кризис в Перу был вызван конфликтом вокруг назначения одного из судей Конституционного суда. Вискарра ультимативно требовал от парламента не позднее 30 сентября отказаться от номинации на этот пост спорного кандидата, пригрозив в противном случае распустить Конгресс. Президент, выступая с телеобращением к народу вечером 30 сентября, заявил, что он желает реформировать процесс номинации судей, однако с парламентом, по его словам, договориться невозможно.

Подоплека конфликта

Парламент Перу контролируют сторонники бывшего президента Альберто Фухимори, который правил страной с 1990 по 2000 годы. Конституционный суд в настоящее время рассматривает ходатайство об освобождении лидера оппозиции - дочери экс-президента Кейко Фухимори, которая уже почти год находится в СИЗО по делу о коррупции в бразильском строительном концерне Odebrecht.

Вечером 30 сентября тысячи демонстрантов вышли на улицы городов Перу в знак поддержки Вискарры. В то же время назначенная парламентом временным президентом Мерседес Араос назвала роспуск Конгресса неконституционным.

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    Автор: Жан-Филип Штрук, Алекс Шослер


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