В Пермском крае завели два дела из-за работы волонтеров "Мемориала"

В Пермском крае заведены два уголовных дела после того, как местные активисты правозащитного центра "Мемориал" расчистили кладбище, где похоронены жертвы советских политических репрессий. Как сообщил в воскресенье, 18 августа, глава пермского "Мемориала" Роберт Латыпов, чьи слова цитирует "Коммерсант", полиция возбудила уголовные дела по статьям "Незаконная рубка лесных насаждений" и "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина".

Латыпов пояснил, что активисты в небольших группах занимались установкой памятных знаков в тех местах, где раньше находились спецпоселения и тюремные зоны. В группы могут также входить иностранные граждане, которым интересны изыскания активистов. Случай, после которого были возбуждены уголовные дела, произошел в 2016 году в Кудымкарском районе, в спецпоселении Галяшор, где в том числе находится кладбище репрессированных литовцев. Руководителю пермского "Мемориала" местные власти отказали в содействии, однако экспедиция отменена не была, а после этого чиновники пожаловались на "незаконную установку памятника", так как территория, где был установлен знак, якобы относится к Лесному фонду, где нельзя проводить "самовольные работы". Жалоба чиновников закончилась штрафами, которые были потом опротестованы.

Однако два года спустя, когда "Мемориал" вновь посетил Галяшор, чтобы расчистить территорию кладбища, на место также явились представители властей, которые обвинили активистов в незаконных действиях, а на одного из местных жителей завели дело о "фиктивной постановке на учет" участников группы, граждан Литвы. Роберт Латыпов также сообщил, что ведет переговоры с местными властями об инциденте, однако "пока рано говорить о подробностях".

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