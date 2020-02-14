 В перестрелке в центре Берлина один человек убит, четверо ранены | Новости из Германии о Германии | DW | 15.02.2020

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Германия

В перестрелке в центре Берлина один человек убит, четверо ранены

Берлинская полиция продолжает розыск подозреваемых, открывших стрельбу у концертно-спортивного зала "Темподром".

Полицейское оцепление возле концертного зала Темподром после перестрелки, Берлин

Полицейское оцепление возле концертного зала Темподром после перестрелки, Берлин

Полиция Берлина в субботу, 15 февраля, продолжает розыск участников перестрелки, происшедшей накануне вечером возле популярного концертно-спортивного зала "Темподром" в районе Кройцберг. В результате стрельбы один человек был убит, еще четверо получили ранения. Предполагаемые участники инцидента скрылись.

Контекст

Место преступления было оцеплено стражами порядка, вооруженными автоматами, до утра 15 февраля. Полицейские проверили окрестные парки и дворы. Всех посетителей "Темподрома" немедленно вывели из здания. В тот вечер там было запланировано турецкое комедийное шоу. Была ли связана стрельба с этим мероприятием, до сих пор неизвестно. Пока полиция заявляет, что не располагает никакой дополнительной информацией об инциденте.

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