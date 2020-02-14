В перестрелке в центре Берлина один человек убит, четверо ранены

Полиция Берлина в субботу, 15 февраля, продолжает розыск участников перестрелки, происшедшей накануне вечером возле популярного концертно-спортивного зала "Темподром" в районе Кройцберг. В результате стрельбы один человек был убит, еще четверо получили ранения. Предполагаемые участники инцидента скрылись.
Место преступления было оцеплено стражами порядка, вооруженными автоматами, до утра 15 февраля. Полицейские проверили окрестные парки и дворы. Всех посетителей "Темподрома" немедленно вывели из здания. В тот вечер там было запланировано турецкое комедийное шоу. Была ли связана стрельба с этим мероприятием, до сих пор неизвестно. Пока полиция заявляет, что не располагает никакой дополнительной информацией об инциденте.
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