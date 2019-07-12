В Пензе благотворительный фонд оштрафовали за "политическую деятельность"

Одну из старейших и крупнейших благотворительных организаций Пензенской области, фонд "Гражданский союз" оштрафовали на 300 тысяч рублей за "политическую деятельность". Такое решение Ленинский районный суд Пензы 9 июля, сообщает портал "Медуза" в пятницу, 12 июля. Фонд начал на своем сайте сбор средств для погашения штрафа, на момент публикации этого материала было собрано более 177 тысяч рублей.

В мае 2019 года Минюст РФ в рамках внеплановой проверки обвинил фонд в выполнении функций "иностранного агента" - в частности, в связи с иностранным финансированием и интерпретацией деятельности организации как политической. В качестве доказательств последнего Минюст привел публикации в Facebook исполнительного главы фонда Олега Шарипкова о митинге против пенсионной реформы в июле 2018 года. Шарипков комментировал мероприятие такими фразами, как "митинг против жуликов и воров" и "Народ против повышения пенсионного возраста. Тысячи людей! Путин - введи войска!"

Встречи с людьми из штаба Навального и "Открытой России"

В документы Минюста попали также две встречи в организованном фондомв августе 2018 года коворкинге "Клевер" - с участием представителя пензенского штаба Алексея Навального Антона Струнина и руководителя организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова.

15 мая 2019 года "Гражданский союз" был внесен в реестр "иностранных агентов". А спустя полтора месяца фонд обвинили в "нарушении порядка деятельности НКО, выполняющих функции иностранного агента". Организация подала иск, чтобы оспорить этот статус.

"Гражданский союз" был открыт в 2002 году и является одним из учредителей Партнерства фондов местных сообществ России и стран ближнего зарубежья. Он финансирует свою работу за счет иностранных и отечественных пожертвований и грантов. В частности, фонд получал средства от Минэкономразвития РФ и Фонда президентских грантов, немецкого и британского фондов "Память, ответственность и будущее" и Charities Aid Foundation и сейчас сотрудничает, например, с фондом предпринимателя Владимира Потанина.

Годовой бюджет "Гражданского союза" вырос с 3 до 20 млн рублей. Ежегодно фонд поддерживает около 60 организаций, в том числе медицинских, волонтерских и других.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО Политическая деятельность - понятие растяжимое Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО Когда звонил колокол Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО Ведущие регионы DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург. Автор: Михаил Бушуев

