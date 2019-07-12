В Пензе благотворительный фонд оштрафовали за "политическую деятельность"

Из-за постов в Facebook о митинге и встреч с людьми из штаба Навального и "Открытой России" фонд "Гражданский союз" обвинили в нарушении порядка деятельности "иностранных агентов".
Одну из старейших и крупнейших благотворительных организаций Пензенской области, фонд "Гражданский союз" оштрафовали на 300 тысяч рублей за "политическую деятельность". Такое решение Ленинский районный суд Пензы 9 июля, сообщает портал "Медуза" в пятницу, 12 июля. Фонд начал на своем сайте сбор средств для погашения штрафа, на момент публикации этого материала было собрано более 177 тысяч рублей.
В мае 2019 года Минюст РФ в рамках внеплановой проверки обвинил фонд в выполнении функций "иностранного агента" - в частности, в связи с иностранным финансированием и интерпретацией деятельности организации как политической. В качестве доказательств последнего Минюст привел публикации в Facebook исполнительного главы фонда Олега Шарипкова о митинге против пенсионной реформы в июле 2018 года. Шарипков комментировал мероприятие такими фразами, как "митинг против жуликов и воров" и "Народ против повышения пенсионного возраста. Тысячи людей! Путин - введи войска!"
Встречи с людьми из штаба Навального и "Открытой России"
В документы Минюста попали также две встречи в организованном фондомв августе 2018 года коворкинге "Клевер" - с участием представителя пензенского штаба Алексея Навального Антона Струнина и руководителя организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова.
15 мая 2019 года "Гражданский союз" был внесен в реестр "иностранных агентов". А спустя полтора месяца фонд обвинили в "нарушении порядка деятельности НКО, выполняющих функции иностранного агента". Организация подала иск, чтобы оспорить этот статус.
"Гражданский союз" был открыт в 2002 году и является одним из учредителей Партнерства фондов местных сообществ России и стран ближнего зарубежья. Он финансирует свою работу за счет иностранных и отечественных пожертвований и грантов. В частности, фонд получал средства от Минэкономразвития РФ и Фонда президентских грантов, немецкого и британского фондов "Память, ответственность и будущее" и Charities Aid Foundation и сейчас сотрудничает, например, с фондом предпринимателя Владимира Потанина.
Годовой бюджет "Гражданского союза" вырос с 3 до 20 млн рублей. Ежегодно фонд поддерживает около 60 организаций, в том числе медицинских, волонтерских и других.
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