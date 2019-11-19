 В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком | Новости из Германии о России | DW | 19.11.2019

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Россия

В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком

На парковке у магазина в Пензе произошел обвал грунта из-за прорыва трубы горячего водоснабжения, в результате погибли два человека.

На месте трагедии в Пензе

На месте трагедии в Пензе

На стоянке у магазина на улице Аустрина в Пензе провалился в яму с кипятком легковой автомобиль. В результате утром во вторник, 19 ноября, погибли два находившихся в машине человека.

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"Произошел провал грунта из-за прорыва трубы горячего водоснабжения", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области. Спасатели подняли из ямы тела двух погибших и автомобиль Lada Largus.

Выясняются обстоятельства трагедии. "В настоящее время на месте работает специальная комиссия, которая разбирается в причинах трагедии. Ведутся необходимые мероприятия, временно ограничена подача теплоносителя потребителям. В зоне ограничения находятся три школы, три детских сада, 67 многоквартирных домов", - уточнили в пресс-службе ведомства.

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    Автор: Вадим Шаталин, Дженнифер Вагнер


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