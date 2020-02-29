В партии Меркель призвали ввести санкции против РФ из-за Сирии

Ведущие представители Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) призвали принять новые меры в отношении РФ в связи с ее поддержкой режима в Дамаске. Москва несет ответственность за новую эскалацию ситуации с беженцами в Сирии и Турции, заявили министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) и председатель комитета по иностранным делам бундестага Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), опубликованном в воскресенье, 1 марта.

ЕС и США должны сообща усилить давление на президентов Сирии и России Башара Асада и Владимира Путина, "чтобы открыть путь для политических переговоров с целью окончания страшной войны в Сирии", подчеркнула Крамп-Карренбауэр, председательствующая в ХДС, но в ближайшее время уходящая с этого поста. Она подчеркнула, что гуманитарная ситуация в Сирии касается всего мирового сообщества.

Возможность новых санкций против России

В свою очередь Рёттген, являющийся одним из претендентов на пост председателя ХДС, призвал Запад рассмотреть возможность введения новых санкций в отношении России. "До сих пор Путину не пришлось ничем платить за свою захватническую войну на стороне Асада", - отметил он в интервью FAS. Поэтому, по словам немецкого политика, у российского президента не было "никакого повода считаться с какими-либо дружественными призывами европейских министров иностранных дел".

По мнению Рётгена, Запад должен побудить Россию к переговорам под "угрозой экономических санкций". "Мы должны дать четкий сигнал, что мы готовы к жесткой дипломатической и экономической игре", - отметил он и добавил, что если такая инициатива будет исходить совместно от ФРГ и Франции, она будет иметь должное воздействие на Путина.

О реакции ЕС на заявлении Эрдогана

Рёттген также призвал ЕС воздержаться от жесткой реакции на решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана больше не сдерживать беженцев на границе с ЕС. Его заявление высказано в "предельно угрожающей форме", но по сути является обращенным к Евросоюзу "криком о помощи", уверен депутат. "Нам следует понимать это именно так, а не в качестве провокации", - заявил он.

По словам Рётгена, попытка Эрдогана сотрудничать в сирийском конфликте с Россией потерпела крах, и именно это он пытается сейчас донести до европейцев. Политик призвал ЕС предоставить Турции дополнительную финансовую помощь и расширить другие меры поддержки.

Эрдоган отказался следовать соглашению с ЕС о беженцах

Тем самым немецкие политики отреагировали на заявление Эрдогана о намерении пропускать в Европу сирийских беженцев вопреки договоренности с ЕС. "Вчера мы открыли ворота", - заявил он 29 февраля, обвинив ЕС в несоблюдении соглашения о беженцах и подчеркнув, что Турция не может прокормить столько людей.

Заключенное между Анкарой и Брюсселем в марте 2016 года соглашение предполагает, что направляющиеся в страны ЕС мигранты из Сирии не будут пропускаться через границы Турции. За это Евросоюз пообещал турецкой стороне финансовую поддержку. По последним данным ООН, Турция приняла около 3,6 миллиона беженцев из Сирии. Показатель вырос за последние недели на фоне поддерживаемого РФ наступления сирийских правительственных войск в провинции Идлиб. Кроме сирийцев, на территории Турции присутствует значительное число вынужденных мигрантов из Афганистана и Ирака.

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