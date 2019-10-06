В Париже протестовали против закона об искусственном оплодотворении

Десятки тысяч человек в воскресенье, 6 октября, приняли участие в Париже в демонстрации против запланированной реформы закона об искусственном оплодотворении. По данным новостного канала Franceinfo в акции, организованной консервативным альянсом La Manif pour tous, приняли участие около 75 тысяч человек. Сами организаторы назвали цифру в 8 раз больше. Официальных данные МВД Франции пока не обнародованы.

Участники акции выразили протест против положения закона, позволяющее разрешить искусственное оплодотворение французским лесбийским парам и незамужним женщинам. По мнению организаторов демонстрации, это лишит новорожденных детей не только отцов, но и всех членов семьи по отцовской линии. "Еще не поздно остановить изменения в законе", - заявила журналистам глава альянса La Manif pour tous Людовин де ла Рошер.

Соответствующие изменения в законодательства, которые должны стать нормой нового биоэтического закона, были приняты Национальным собранием Франции в сентябре. Ранее во Франции искусственное оплодотворение разрешалось лишь для гетеросексуальных пар, которые состоят в официальном браке или живут вместе не менее двух лет и не могут зачать детей.

Альянс La Manif pour tous приобрел широкую известность во Франции в 2014 году, когда консервативные активисты организовали массовые протесты против легализации однополых браков, а также разрешения на усыновление детей ЛГБТ-парами. Многотысячные акции, прошедшие не только в Париже, но и в других городах страны, тогда сопровождались столкновениями с сотрудниками полиции.

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