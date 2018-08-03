В память о Холокосте в Мюнхене "камни преткновения" подняли из земли

О них спотыкаются взглядом и сердцем прохожие по всей Германии и в 23 других европейских странах. С 1992 года немецкий художник Гунтер Демниг (Gunther Demnig) работает над своим проектом - размещает квадратные кирпичики с латунными табличками на тротуарах напротив тех домов, где жили люди, которые стали жертвами Холокоста. Сегодня их насчитывается более 69 000 по всей Европе.

Художник назвал их "камни преткновения" - Stolpersteine. Кирпичики погружены в мостовую так, что видимой остается только золотистая верхняя пластина размером 9,6 на 9,6 сантиметров, на которой указаны имена людей, в смерти которых повинен нацистский режим, дата их депортации и гибели.

Шарлотта Кноблох: "камни преткновения" в земле провоцируют неуважительное отношение к жертвам Холокоста

Только в одном крупном немецком городе "камни преткновения" Гунтера Демнига не устанавливали - в Мюнхене. Столица федеральной земли Бавария не дала разрешения на размещение кирпичиков с именами жертв Холокоста в своем общественном пространстве. Поводом для отказа стала прозвучавшая в свое время критика проекта Гунтера Демнига со стороны Шарлотты Кноблох (Charlotte Knobloch), известного общественного деятеля Германии, которая сама ребенком чудом избежала депортации в нацистский концлагерь. Кноблох, с 1985 года президент еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии, в прошлом председатель Центрального совета евреев и вице-президент Всемирного еврейского конгресса, назвала в разгар дискуссии о проекте кельнского художника "невыносимой" мысль о том, что прохожие будут наступать на имена убитых евреев ногами.

Гунтер Демниг устанавливает первые "камни преткновения" в Аугсбурге 4 мая 2017 года

Поэтому в 2015 году, в отличие от других муниципалитетов, городской совет Мюнхена не разрешил укладывать "камни преткновения" на улицах города. Дискуссии о приемлемом формате для увековечивания памяти о жертвах Холокоста продолжились и даже привели к судебным разбирательствам, по итогам которых было вынесено постановление, подтверждающее резолюцию городского совета. Поэтому несколько сотен мемориальных "камней преткновения" с именами жертв Холокоста, бывших жителей Мюнхена, так и остались неустановленными. Только лишь на частных земельных участках в баварской столице можно увидеть памятные "камни", размещенные по технологии Гунтера Демнига.

А ведь именно Мюнхен был эпицентром нацистского движения. Так что отсутствие мемориальных квадратиков, которые можно увидеть по всей Германии, в общественном пространстве этого города производило странное впечатление.

Мюнхен нашел другой формат для "камней преткновения"

Отныне ситуация должна измениться к лучшему. В Мюнхене в конце июля появился первый мемориальный "камень преткновения". В отличие от погруженных в землю "камней" Гунтера Деминга, мюнхенский памятник с именами жертв национал-социализма представляет собой стальную стелу, уходящую ввысь над поверхностью улицы, или мемориальную доску, укрепленную на фасаде дома.

"Камни преткновения" на частном земельном участке в Мюнхене

Мюнхенский вариант "камней преткновения" спроектировал дизайнер Килиан Штаус (Kilian Stauss). Табличка, на которую нанесены имена жертв Холокоста, чуть меньше размером, чем латунные таблички кельнского художника, но зато мюнхенские памятные стелы уходят в ввысь на 1,86 метра. На одной такой стеле можно разместить до 12 имен. Этим также отличается мюнхенский вариант. "Камни преткновения" Гунтера Демнига посвящены всегда одному человеку. Имена членов семьи размещены по соседству, но всегда на отдельных табличках. Мюнхенская концепция, сохраняя принцип размещения мемориального камня по месту последнего проживания депортированных евреев, открывает возможность более четко показать родственные связи погибших. Стелы Килиана Штауса, в отличие от "камней" Демнига, предлагают также возможность показать растрированную фотографию и дополнительную информацию.

Поначалу в Мюнхене установлены стелы в четырех местах, еще в одном размещена не стела, а настенная мемориальная доска с именами семи жертв нацистского режима. По данным ​​городского архива Мюнхена, около 10 тысяч жителей города, мужчин, женщин и детей, в период между 1933 и 1945 годами погибли в результате расистских, политических и религиозных преследований. Увековечивать на табличках имена всех погибших в рамках данного проекта не планируется.

Шарлотта Кноблох была удовлетворена найденным решением. Концепция Штауса представляет собой, по ее словам, отличный формат для памятника жертвам Холокоста в общественном пространстве города, позволяющий с почтением вспоминать о погибших. И все же, есть и в Мюнхене своего рода "камень преткновения", против которого протестовала в свое время глава еврейской общины Мюнхена. Память о Курте Эйснере (Kurt Eisner), премьер-министре Баварии, убитом в 1919 году, вот уже почти 30 лет хранит мемориал на улице Кардинала Фаульхабера. Каждый день тысячи прохожих ступают на плиту на тротуаре с силуэтом безжизненного тела. Многие даже не замечают, другие останавливаются и читают информацию о том, что это был за человек. Точно так же действуют на прохожих и "камни преткновения". Отныне - пусть даже и в несколько ином формате - и в Мюнхене.

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