В Пакистане сепаратисты убили 14 человек

В пакистанской провинции Белуджистан вооруженная группировка повстанцев в ночь на четверг, 18 апреля, осуществила массовое убийство пассажиров нескольких автобусов. Погибли 14 человек. Около 25 нападавших, одетых в военную форму, остановили 4 автобуса на дороге, идущей вдоль моря. Они проверили документы у пассажиров и расстреляли тех, кто не являлся местным уроженцем.
Одна из местных сепаратистских групп, выступающая за независимость народа белуджей, взяла на себя ответственность за нападение. По словам ее представителя, среди казненных не было гражданских лиц, все убитые были сотрудниками вооруженных сил или правоохранительных органов Пакистана. По данным местных властей, среди погибших есть по меньшей мере один офицер флота и один сотрудник береговой охраны. Власти провинции осудили нападение, назвав совершивших его террористами и пообещав им возмездие.
Вооруженный конфликт в Белуджистане начался в 1948 году и продолжается до настоящего времени. Сунниты-белуджи, живущие в Пакистане, Иране и Афганистане, требуют создания своего независимого государства. В Пакистане в последние годы нападения сепаратистов происходят практически ежемесячно, в их результате ежегодно погибают десятки человек. Пакистан неоднократно обвинял Индию в поддержке сепаратистов.
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Автор: Эстер Фельден, Наталья Позднякова