 В отравлении Скрипалей могли участвовать две группы российских киллеров | Новости из Германии о Европе | DW | 29.07.2018

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Европа

В отравлении Скрипалей могли участвовать две группы российских киллеров

К такому выводу пришли эксперты, расследующие покушение в британском Солсбери. Следователи разыскивают еще одну емкость с газом "Новичок".

Эксперты в защитных костюмах

К отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери были причастны две группы российских киллеров. Следствие пришло к выводу, что одна из групп прибыла в Британию для доставки нервно-паралитического газа "Новичок" за несколько недель до покушения, а другая - применила его, сообщает в воскресенье, 29 июля, британский еженедельник Sunday Mirror со ссылкой на информированные источники.

Как отмечает издание, эта операция, в конечном счете, привела к гибели британки Дон Стёрджесс, которая отравилась "Новичком" из выброшенного флакона, замаскированного под духи. Флакон был подарен Стёрджесс ее сожителем, который решил, что находящиеся во флаконе духи обладают экзотическим ароматом.

Контекст

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По версии следствия, киллеры замаскировали "Новичок" под духи, чтобы провезти его в Великобританию для убийствя Скрипаля. Однако тот "Новичок" был запечатан, что навело следователей на пугающую мысль о том, что это была не та емкость, которая была использована для распыления "Новичка" перед входной дверью дома Скрипаля в марте. Если это, действительно, так, то киллеры, возможно, выбросили яд, использованный для покушения, и он может где-то лежать, представляя угрозу для других потенциальных жертв.

Следователи уверены, что флакон с "Новичком" мог быть доставлен только из России. "Полагать, что он не из России - просто смехотворно. Если этот флакон был запечатан, то это означает, что киллеры использовали другую емкость для распыления "Новичка" перед дверью Скрипаля", - заявил в интервью Sunday Mirror источник в британском правительстве.

Смотрите также:

  • Инфокарта Места, связанные с отравлением Скрипалей

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Где нашли следы "Новичка"

    В день отравления, 4 марта 2018 года, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были в баре The Mills в центре Солсбери и обедали в итальянском ресторане Zizzi. Около 16 часов по местному времени их нашли без сознания на скамейке рядом с торговым центром The Maltings. Полиция обнаружила в баре и ресторане следы "Новичка". Самой высокой концентрация яда оказалась на ручке входной двери дома Скрипаля.

  • Инфокарта Где находится лаборатория Портно-Даун

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Между Солсбери и Эймсбери

    Военная научно-техническая лаборатория "Портон-Даун", где было установлено, что яд, которым отравили Скрипалей, - это "Новичок", находится почти ровно посередине между Солсбери и Эймсбери. В Эймсбери живет еще один пострадавший от отравления этим ядом - Чарли Роули.

  • Инфокарта Поездка Роули и Cтерджес в Солсбери 29 июня

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Еще двое пострадавших от "Новичка"

    В "Портон-Даун" установили, что Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая скончалась от отравления, тоже подверглись воздействию "Новичка". За день до того, как им стало плохо, Роули и Стерджес были в Солсбери. Они побывали в садах королевы Елизаветы в десяти минутах ходьбы от скамейки, где нашли Скрипалей, и в приюте для бездомных. где жила Стерджес. Вечером пара уехала в Эймсбери.

  • Инфокарта Где Роули и Стерджес былипосле отравления

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Как развивались события в Эймсбери

    Утром 30 июня "скорая" увезла Дон Стерджес из дома Роули в Эймсбери. В тот же день госпитализировали и ее друга. Перед тем, как ему стало плохо, Роули был в аптеке Boots и баптистской церкви в Эймсбери. Жителям города, посещавшим эти места, было рекомендовано принять меры предосторожности. Позднее в доме Роули полиция нашла флакон с веществом, идентифицированным как "Новичок".

    Автор: Ирина Филатова


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По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

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