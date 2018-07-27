В отравлении Скрипалей могли участвовать две группы российских киллеров

К отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери были причастны две группы российских киллеров. Следствие пришло к выводу, что одна из групп прибыла в Британию для доставки нервно-паралитического газа "Новичок" за несколько недель до покушения, а другая - применила его, сообщает в воскресенье, 29 июля, британский еженедельник Sunday Mirror со ссылкой на информированные источники.

Как отмечает издание, эта операция, в конечном счете, привела к гибели британки Дон Стёрджесс, которая отравилась "Новичком" из выброшенного флакона, замаскированного под духи. Флакон был подарен Стёрджесс ее сожителем, который решил, что находящиеся во флаконе духи обладают экзотическим ароматом.

По версии следствия, киллеры замаскировали "Новичок" под духи, чтобы провезти его в Великобританию для убийствя Скрипаля. Однако тот "Новичок" был запечатан, что навело следователей на пугающую мысль о том, что это была не та емкость, которая была использована для распыления "Новичка" перед входной дверью дома Скрипаля в марте. Если это, действительно, так, то киллеры, возможно, выбросили яд, использованный для покушения, и он может где-то лежать, представляя угрозу для других потенциальных жертв.

Следователи уверены, что флакон с "Новичком" мог быть доставлен только из России. "Полагать, что он не из России - просто смехотворно. Если этот флакон был запечатан, то это означает, что киллеры использовали другую емкость для распыления "Новичка" перед дверью Скрипаля", - заявил в интервью Sunday Mirror источник в британском правительстве.

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По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Где нашли следы "Новичка" В день отравления, 4 марта 2018 года, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были в баре The Mills в центре Солсбери и обедали в итальянском ресторане Zizzi. Около 16 часов по местному времени их нашли без сознания на скамейке рядом с торговым центром The Maltings. Полиция обнаружила в баре и ресторане следы "Новичка". Самой высокой концентрация яда оказалась на ручке входной двери дома Скрипаля.

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Между Солсбери и Эймсбери Военная научно-техническая лаборатория "Портон-Даун", где было установлено, что яд, которым отравили Скрипалей, - это "Новичок", находится почти ровно посередине между Солсбери и Эймсбери. В Эймсбери живет еще один пострадавший от отравления этим ядом - Чарли Роули.

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Еще двое пострадавших от "Новичка" В "Портон-Даун" установили, что Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая скончалась от отравления, тоже подверглись воздействию "Новичка". За день до того, как им стало плохо, Роули и Стерджес были в Солсбери. Они побывали в садах королевы Елизаветы в десяти минутах ходьбы от скамейки, где нашли Скрипалей, и в приюте для бездомных. где жила Стерджес. Вечером пара уехала в Эймсбери.

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Как развивались события в Эймсбери Утром 30 июня "скорая" увезла Дон Стерджес из дома Роули в Эймсбери. В тот же день госпитализировали и ее друга. Перед тем, как ему стало плохо, Роули был в аптеке Boots и баптистской церкви в Эймсбери. Жителям города, посещавшим эти места, было рекомендовано принять меры предосторожности. Позднее в доме Роули полиция нашла флакон с веществом, идентифицированным как "Новичок". Автор: Ирина Филатова

