В отеле сборной РФ по биатлону на ЧМ в Италии прошел обыск

Обыск в номерах членов сборной России по биатлону на чемпионате мира в Антхольце, проведенный итальянской полицией утром в субботу, 22 февраля, инициирован антидопинговым менеджером Международного союза биатлонистов (IBU) Сарой Фуссек. Об этом сообщает спортивное онлайн-издание "Чемпионат" со ссылкой на главу Союза биатлонистов России Владимира Драчёва.

По информации агентства РИА "Новости", обыски были проведены также в номерах биатлониста Евгения Гараничева и тренера сборной РФ Александра Касперовича, у которых были изъяты ноутбуки. По данным "Интерфакса", причиной проверки у Касперовича стало то, что главный тренер сборной России по биатлону "ходил с чужой аккредитацией там, где нельзя, и был пойман".

В свою очередь, как сообщает онлайн-издание Olympteka, к Гараничеву у проводивших обыск полицейских вопросов не было. Тем не менее у спортсмена изъяли все электронные устройства, так же, как и у Логинова и Касперовича. Постановление об обыске, которое предъявили полицейские, по словам спортсмена, было на итальянском языке, без перевода.

Ранее "Интерфакс", который ссылался на Владимира Драчёва, писал, что проверка проводится в отношении члена сборной России Александра Логинова из-за подозрений в его причастности к нарушению антидопинговых правил. Сообщается, что в ходе проверки у Логинова были изъяты мобильный телефон и компьютер. 15 февраля на ЧМ Александр Логинов занял первое место в спринте. Кроме того, он завоевал бронзовую медаль в гонке преследования.

Александр Логинов уже был пойман на допинге

Реагируя на информацию о проведении обысков в номерах российских спортсменов в Антхольце, посольство РФ в Риме направило официальную ноту в МИД Италии. В посольстве отметили, что карабинеры города Тренто проводили обыск на основании ордера, выданного прокуратурой города Больцано. "Посольство России связалось с аппаратом Председателя Совета Министров Италии, а также с МИД Италии и запросило немедленных разъяснений... Мотивы и причины действий итальянских правоохранителей уточняются", - говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.

Олимпийский комитет России (ОКР) выразил "крайнюю обеспокоенность" в связи с обысками у российских биатлонистов и сообщил о том, что направит официальные письма в Союз биатлонистов России (СБР), IBU и Национальный олимпийский комитет Италии "с запросом о детальных и подробных разъяснениях относительно всех обстоятельств произошедшего, а также оснований и наличия соответствующих полномочий у правоохранительных органов Италии на проведение тех, по сути, процессуальных действий, которые были совершены в отношении россиян". Заявление ОКР в этой связи цитирует агентство РИА "Новости".

10 июля 2015 года Александр Логинов решением IBU был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года из-за обнаружения в пробе, взятой у него в 2013 году, запрещенного препарата - рекомбинантного эритропоэтина. Из-за этого все результаты спортсмена, начиная с момента взятия пробы в ноябре 2013 года, были признаны недействительными.

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