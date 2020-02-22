 В отеле сборной РФ по биатлону на ЧМ в Италии прошел обыск | Новости из Германии о Европе | DW | 22.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В отеле сборной РФ по биатлону на ЧМ в Италии прошел обыск

Предположительно, обыск в номерах российских спортсменов, участвующих в чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце, связан с подозрением на допинг у Александра Логинова.

Подозреваемый в допинге российский биатлонист Александр Логинов на ЧМ по биатлону в Антхольце в феврале 2020 года

Российский биатлонист Александр Логинов на ЧМ по биатлону в Антхольце

Обыск в номерах членов сборной России по биатлону на чемпионате мира в Антхольце, проведенный итальянской полицией утром в субботу, 22 февраля, инициирован антидопинговым менеджером Международного союза биатлонистов (IBU) Сарой Фуссек. Об этом сообщает спортивное онлайн-издание "Чемпионат" со ссылкой на главу Союза биатлонистов России Владимира Драчёва

По информации агентства РИА "Новости", обыски были проведены также в номерах биатлониста Евгения Гараничева и тренера сборной РФ Александра Касперовича, у которых были изъяты ноутбуки. По данным "Интерфакса", причиной проверки у Касперовича стало то, что главный тренер сборной России по биатлону "ходил с чужой аккредитацией там, где нельзя, и был пойман".

В свою очередь, как сообщает онлайн-издание Olympteka, к Гараничеву у проводивших обыск полицейских вопросов не было. Тем не менее у спортсмена изъяли все электронные устройства, так же, как и у Логинова и Касперовича. Постановление об обыске, которое предъявили полицейские, по словам спортсмена, было на итальянском языке, без перевода.

Контекст

WADA 9 декабря примет решение о введении санкций против российских спортсменов из-за допингового скандала. О каких мерах идет речь и кого они могут затронуть - в материале DW. (09.12.2019)

WADA отстранила Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года за манипуляции с базой данных допинг-проб. Карикатурист Сергей Елкин о том, кто спалил олимпийские мечты россиян. (09.12.2019)

Ранее "Интерфакс", который ссылался на Владимира Драчёва, писал, что проверка проводится в отношении члена сборной России Александра Логинова из-за подозрений в его причастности к нарушению антидопинговых правил. Сообщается, что в ходе проверки у Логинова были изъяты мобильный телефон и компьютер. 15 февраля на ЧМ Александр Логинов занял первое место в спринте. Кроме того, он завоевал бронзовую медаль в гонке преследования. 

Александр Логинов уже был пойман на допинге

Реагируя на информацию о проведении обысков в номерах российских спортсменов в Антхольце, посольство РФ в Риме направило официальную ноту в МИД Италии. В посольстве отметили, что карабинеры города Тренто проводили обыск на основании ордера, выданного прокуратурой города Больцано. "Посольство России связалось с аппаратом Председателя Совета Министров Италии, а также с МИД Италии и запросило немедленных разъяснений... Мотивы и причины действий итальянских правоохранителей уточняются", - говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.

Олимпийский комитет России (ОКР) выразил "крайнюю обеспокоенность" в связи с обысками у российских биатлонистов и сообщил о том, что направит официальные письма в Союз биатлонистов России (СБР), IBU и Национальный олимпийский комитет Италии "с запросом о детальных и подробных разъяснениях относительно всех обстоятельств произошедшего, а также оснований и наличия соответствующих полномочий у правоохранительных органов Италии на проведение тех, по сути, процессуальных действий, которые были совершены в отношении россиян". Заявление ОКР в этой связи цитирует агентство РИА "Новости". 

10 июля 2015 года Александр Логинов решением IBU был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года из-за обнаружения в пробе, взятой у него в 2013 году, запрещенного препарата - рекомбинантного эритропоэтина. Из-за этого все результаты спортсмена, начиная с момента взятия пробы в ноябре 2013 года, были признаны недействительными. 

Смотрите также:

  • Российская делегация на Олимпиаде в Лондоне

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Без шансов на золото в легкой атлетике

    21 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию 68 российских легкоатлетов и НОК РФ. Ранее они были отстранены от участия в Олимпиаде по решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которое поддержал МОК. Спортсмены из России утверждали, что никогда не принимали допинг, но суд в Лозанне счел отстранение законным. Кто из этих 68 атлетов имел шансы на медали Рио?

  • Елена Исинбаева

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева

    34-летняя прыгунья с шестом Елена Исинбаева - звезда мирового уровня. Она завоевала десятки высших наград, в том числе две золотых и одну бронзовую олимпийские медали. Обладательница мирового рекорда собиралась принять участие в Олимпиаде в последний раз и обоснованно рассчитывала на победу.

  • Сергей Шубенков

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Восходящая звезда Сергей Шубенков

    25-летний барьерист Сергей Шубенков находится на пике спортивной формы, уверены эксперты. В 2015 году он стал чемпионом мира на дистанции 110 метров с барьерами, ранее Шубенков три раза становился чемпионом Европы. Разумеется, он претендовал и на медали Олимпиады в Рио.

  • Мария Кучина

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Двукратная чемпионка мира Мария Кучина

    В свои 23 года прыгунья в высоту Мария Кучина успела выиграть два чемпионата мира (один из них - в закрытых помещениях) и дважды стала чемпионкой Европы (один раз под крышей). По мнению спортивных специалистов, Кучина имела серьезные шансы быть на олимпийском пьедестале.

  • Иван Ухов

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Олимпийский чемпион Иван Ухов

    После золотой медали на Олимпиаде в Лондоне от 30-летнего прыгуна в высоту Ивана Ухова ждали новых побед. В 2014 году он установил личный рекорд - 2,41 метра и в Бразилии надеялся бороться за второе олимпийское золото.

  • Антонина Кривошапка

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Серебряный призер Лондона Антонина Кривошапка

    28-летняя Антонина Кривошапка специализируется в беге на 400 метров. На Олимпиаде в Лондоне она завоевала серебряную медаль в составе российской эстафетной четверки. В активе Кривошапки также медали разного достоинства с чемпионатов мира и Европы.

  • Анжелика Сидорова

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова

    25-летняя прыгунья с шестом Анжелика Сидорова победила на чемпионате Европы 2014 года, а в 2015-м завоевала высшую награду на чемпионате континента в закрытых помещениях. Ее личный рекорд - 4,85 м. Для сравнения: американка Дженнифер Сур золото Олимпиады в Лондоне завоевала с результатом 4,75 м, поэтому Сидорова вполне могла претендовать на медали в Рио-де-Жанейро.

  • Александр Меньков

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Прыгун в длину Александр Меньков

    25-летний Александр Меньков в 2013 году одержал победы на чемпионате мира и чемпионате Европы в закрытых помещениях. В прыжковом секторе в Рио он наверняка смог бы поспорить за высокое место.

  • Екатерина Конева

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Прыгунья Екатерина Конева

    27-летная Екатерина Конева добилась успехов в тройном прыжке, завоевав серебро чемпионата мира в 2013 году, золото на чемпионате мира в закрытых помещениях в 2014-м и высшую награду на чемпионате Европы 2015 года также в закрытых помещениях.

  • Спортсменки российской сборной

    Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

    Будет ли отстранена вся олимпийская сборная России?

    Делегация легкоатлетов - самая большая в российской олимпийской дружине. Всего в национальную команду, собиравшуюся в Бразилию, входят 387 спортсменов, отстранение легкоатлетов снижает ее численность почти на 20 процентов. Впрочем, пока под вопросом и участие в Играх всех остальных спортсменов РФ. Решение на этот счет МОК примет в течение недели. Игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа.


Смотреть видео 13:41

Допинговый скандал: российские спортсмены останутся без Олимпиады? DW Новости

Контекст

Фотогалерея: Олимпийское золото, которого лишилась Россия

Российские легкоатлеты окончательно потеряли шансы попасть на Олимпиаду, международный арбитраж отклонил их иск. У кого из них были реальные шансы на медали в Рио?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Хороним российский спорт. Троянский конь для Зеленского. Барабан правосудия - "Заповедник", выпуск 102  

Что думает Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах футболистов из России - DW Новости  

Реклама

Самые читаемые

Немецкие фанаты обсуждают порноклип солиста Rammstein  

Телефонная беседа Путина и Эрдогана завершилась безрезультатно  

В Москве 2500 человек помещены в карантин в связи с коронавирусом  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно