В обшивке "Союза МС-09" обнаружили новые следы сверления

В обшивке космического корабля "Союз МС-09" обнаружили новые следы сверления. Об этом в пятницу, 14 сентября, сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на неназванного собеседника в ракетно-космической отрасли. Следы присутствуют не только внутри бытового отсека корабля, "но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 мм от герметичного корпуса", заявил он.
Установка противометеоритной защиты является "предпоследним этапом сборки корабля", отметил другой собеседник агентства. По его словам, после доставки "Союза" в цех окончательной сборки корабль "был детально сфотографирован". "Никакого отверстия, а также следов от касаний сверла на обшивке изнутри отсека не было", - подчеркнул собеседник.
Утечка воздуха на МКС
Утечка воздуха на Международной космической станции (МКС) была обнаружена 30 августа, ее вызвала микротрещина размером около 1,5 миллиметра в обшивке бытового отсека корабля. Перед устранением трещины космонавты сфотографировали ее и при изучении снимков нашли новые следы сверления.
Ранее командир МКС Эндрю Фьюстел отверг обвинения в причастности к порче корабля астронавтов США. Помимо версии о преднамеренной порче обшивки в СМИ также фигурируют такие версии, как попадание микрометеорита и брак при производстве отсека.
В ходе телеконференции 12 сентября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и директор НАСА Джеймс Брайденстайн подтвердили необходимость тесного сотрудничества по вопросу идентификации и ликвидации причин утечки воздуха.
Сейчас на МКС несут вахту астронавты NASA Эндрю Фейстел, Ричард Арнольд и Серина Ауньон-Ченселлор, космонавты "Роскосмоса" Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, а также астронавт Европейского космического агентства Александер Герст (Alexander Gerst). Именно немецкий астронавт первым заметил трещину в обшивке.
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Советский форпост
Идея создать постоянно действующую орбитальную космическую станцию возникла в СССР еще в 1970-е годы. Таким образом, Советский Союз хотел превзойти США в гонке за господство в космическом пространстве. В 1986 году Москва вывела на орбиту комплекс "Мир" - самую сложную из всех ранее существовавших станций.
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Международное сотрудничество
После окончания холодной войны Россия столкнулась с нехваткой ресурсов. На "Мире" началась эра международного сотрудничества. К примеру, несколько полетов к станции совершил американский челнок Atlantis (на фото). Станцию весом почти в 140 тонн посетили и четыре немецких космонавта.
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Многочисленные посетители
В числе работавших на комплексе "Мир" - немецкий астронавт Райнхольд Эвальд (на фото - 2-й справа в верхнем ряду). Он прибыл на станцию в 1997 году на российском "Союзе". В общей сложности, на борту "Мира" побывало более 100 астронавтов из разных стран. Во время нахождения там Эвальда на орбитальной станции случился пожар, который, впрочем, был быстро ликвидирован.
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Неудачи, поломки, неисправности…
Кроме прочего, "Мир" - рекордсмен по числу поломок. Материалы, из который была сделана станция, быстро износились. То происходила утечка охлаждающего агента, то отключался бортовой компьютер, а однажды транспортный корабль "Прогресс" при стыковке повредил солнечные батареи (на фото). Орбитальная станция - это "не зал ожидания с плюшевыми креслами", отметил тогда астронавт Райнхольд Эвальд.
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На пути к МКС
США, которые после развала СССР частично финансировали работу станции "Мир", настаивали на совместном создании новой международной космической станции. С началом строительства МКС в 1998 году также начинается постепенный демонтаж "Мира". За 15 лет, проведенных на орбите, "Мир" совершил более 86 тысяч оборотов вокруг земного шара.
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Конец пилотного проекта
Станция "Мир" считается важным этапом в развитии международного сотрудничества в освоении космоса. "Без этого опыта мы бы еще находились в самом начале пути", - указывает немецкий астронавт Томас Райтер. 23 марта 2001 года "Мир", проработавший в три раза дольше первоначально установленного срока, был затоплен в южной части Тихого океана. Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина
Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина