В обшивке "Союза МС-09" обнаружили новые следы сверления

В обшивке космического корабля "Союз МС-09" обнаружили новые следы сверления. Об этом в пятницу, 14 сентября, сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на неназванного собеседника в ракетно-космической отрасли. Следы присутствуют не только внутри бытового отсека корабля, "но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 мм от герметичного корпуса", заявил он.

Установка противометеоритной защиты является "предпоследним этапом сборки корабля", отметил другой собеседник агентства. По его словам, после доставки "Союза" в цех окончательной сборки корабль "был детально сфотографирован". "Никакого отверстия, а также следов от касаний сверла на обшивке изнутри отсека не было", - подчеркнул собеседник.

Утечка воздуха на МКС

Утечка воздуха на Международной космической станции (МКС) была обнаружена 30 августа, ее вызвала микротрещина размером около 1,5 миллиметра в обшивке бытового отсека корабля. Перед устранением трещины космонавты сфотографировали ее и при изучении снимков нашли новые следы сверления.

Ранее командир МКС Эндрю Фьюстел отверг обвинения в причастности к порче корабля астронавтов США. Помимо версии о преднамеренной порче обшивки в СМИ также фигурируют такие версии, как попадание микрометеорита и брак при производстве отсека.

В ходе телеконференции 12 сентября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и директор НАСА Джеймс Брайденстайн подтвердили необходимость тесного сотрудничества по вопросу идентификации и ликвидации причин утечки воздуха.

Сейчас на МКС несут вахту астронавты NASA Эндрю Фейстел, Ричард Арнольд и Серина Ауньон-Ченселлор, космонавты "Роскосмоса" Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, а также астронавт Европейского космического агентства Александер Герст (Alexander Gerst). Именно немецкий астронавт первым заметил трещину в обшивке.

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