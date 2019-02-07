В ОБСЕ осудили Киев за отказ пускать российских наблюдателей на выборы

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) выразило сожаление по поводу решения украинских властей, отказавших гражданам России в участии в миссии БДИПЧ по наблюдению за президентскими выборами в Украине. Соответствующее заявление в четверг, 7 февраля, появилось на сайте ОБСЕ.

Как отметила директор БДИПЧ Ингибьорг Сольрун Гисладоттир, "решение отказать в аккредитации гражданам одного государства беспрецедентно и противоречит обязательствам членов ОБСЕ приглашать наблюдателей из любых других стран-участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той мере, в какой это разрешено законом".

Глава БДИПЧ напомнила, что наблюдатели, участвующие в миссиях по контролю за выборами, представляют не свои страны, а всю ОБСЕ. Они обязаны следовать методологии БДИПЧ по наблюдению за выборами и связаны строгим кодексом поведения, в том числе должны оставаться строго беспристрастными и никоим образом не вмешиваться в избирательный процесс.

Рада не пустила на выборы граждан страны-агрессора

В письме, направленном в МИД Украины, Гисладоттир также выразила глубокое разочарование в связи с принятием Верховной радой закона, который запретил россиянам участвовать в наблюдении за выборами в Украине.

Верховная рада Украины 7 февраля приняла закон, запрещающий гражданам страны-агрессора или страны-оккупанта принимать участие в наблюдения за выборами всех уровней в Украине. Под страной-агрессором украинское законодательство понимает Россию.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года

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