В Нормандии отметили 75-летие высадки союзников

Во французском городке Вьервиле-сюр-Мер в Нормандии в четверг, 6 июня, прошли торжества по случаю 75-летней годовщины высадки союзников. В рамках церемонии на американском военном кладбище, где захоронены почти 9400 солдат, выступили президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. В мероприятии участвовали также супруги президентов Брижитт Макрон и Мелания Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и еще около 12 тысяч человек, в том числе примерно 160 ветеранов.

Макрон в эмоциональном выступлении почтил память десятков тысяч солдат, погибших во время высадки в Нормандии 6 июня 1944 года. Эта высадка изменила судьбу Европы и всего мира, заявил он, пообещав, что Франция никогда не забудет, кто именно сделал ее свободной. После речи Макрон наградил орденом Почетного легиона пятерых солдат.

Трамп в свою очередь отметил, что дружба между США и их союзниками "ковалась в горниле сражений" Второй мировой войны и является "нерушимой". Вместе с Макроном он выразил ветеранам благодарность на словах, а также аплодисментами и рукопожатиями. Память погибших при высадке почтили минутой молчания.

Памятные торжества на другом берегу Ла-Манша

Накануне памятные торжества по случаю 75-летней годовщины высадки союзников в Нормандии прошли на другом берегу Ла-Манша - в британском Портсмуте. В них участвовали, помимо Трампа и Макрона, королева Елизавета II, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), а также ряд других глав государств и правительств. Президент России Владимир Путин на мероприятие приглашен не был.

В антигитлеровской коалиции участвовали около 150 тысяч солдат из 14 стран, в том числе США, Великобритании, Франции, Канады и Австралии. Широкомасштабная военная кампания открыла Западный фронт в Европе и сыграла важную роль в дальнейшем ходе Второй мировой войны. Крупнейшая наземная операция в военной истории унесла жизни почти 66 тысяч военнослужащих, еще 18 тысяч пропали без вести.

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