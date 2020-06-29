В Норильске произошел пожар на полигоне с промотходами

В районе города Норильска на севере Красноярского края (КК) произошел пожар на полигоне твердых промышленных отходов, утилизацией которых занималось ООО "Байкал-2000". Об этом в понедельник, 29 июня, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по КК.

По данным ведомства, площадь возгорания составила около 1 тыс. квадратных метров. "Шлейф дыма уходит от Норильска в сторону тундры", - уточнил источник агентства "Интерфакс". Расстояние до ближайших домов составляло около 5 километров.

Прокуратура проводит проверку

В тушении были задействованы 26 человек и 8 единиц техники. Через некторое время возгорание удалось локализовать. Прокуратура организовала проверку по факту пожара.

Ранее Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии начал проверку информации о сбросах производственных отходов из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики (предприятие "Норникеля") в тундровую зону. "Норникель" подтвердил, что на отстойнике оборотной воды происходит слив и обещал "приняты оперативные меры" по его остановке. При этом в "Норникеле" заявили об отсутствии "угрозы утечки отходов".

Авария на ТЭЦ в конце мая

Еще одно ЧП под Норильском произошло 29 мая в результате разгерметизации аварийного резервуара на ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (Норильско-Таймырская энергетическая компания). В результате около 20 тысяч тонн дизельного топлива разлилось за пределы промзоны. Часть топлива попала в реки Дандыкан и Амбарная. Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что его ведомство узнало о происшествии только 31 мая. До этого владелец НТЭК - компания "Норникель" - пытался ликвидировать последствия ЧП собственными силами.

После аварии Росприроднадзор сообщил о превышении в десятки тысяч раз предельно допустимых концентраций вредных веществ на водных объектах в Норильске. Инцидент был объявлен чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Генпрокуратура России возбудила уголовные дела о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и о загрязнении вод.

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