 В Новосибирске и других городах прошла очередная ″Монстрация″ | Новости из Германии о России | DW | 01.05.2019

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Россия

В Новосибирске и других городах прошла очередная "Монстрация"

Участники "Монстрации" неожиданно поменяли главный лозунг "Нам хана" на "Городу нужны мы, а не эта тряпка". Кроме Новосибирска акция прошла в Барнауле и Томске.

Участница и лозунги Монстрации-2019

Участница и лозунги "Монстрации"-2019

В Новосибирске и некоторых других городах России в среду, 1 мая 2019 года, прошла "Монстрация" - традиционная первомайская демонстрация с подчеркнуто абсурдными лозунгами. В Новосибирске, где зародилось это движение, по данным местных СМИ, в акции приняли участие более тысячи человек в том числе и основатель движения Артем Лоскутов.

Контекст

"Приглашаю вас отпраздновать арест моего друга", - написал художник- авангардист Максим Нерода в анонсе мероприятия, жанр которого двумя словами не передашь. Акция протеста? Капустник? Музыкально-поэтический фестиваль? (13.07.2009)

Несмотря на все сложности, "Монстрация" все-таки состоялась. Организатор первомайского шествия Артем Лоскутов рассказал, чем передвижная выставка так не понравилась власти. (29.04.2016)

В этом году во главе колонны шагали участники акции с огромным транспарантом "Нам хана", который они сразу же неожиданно поменяли на другой: "Городу нужны мы, а не эта тряпка". Среди других лозунгов: "Кто сжег кнопки в моем социальном лифте?", "Жизнь меня к такому не готовила", "Вы все такие милые, что аж тошнит", "Меняй", "А где он делся", кроме того, участник в костюме динозавра ходил с плакатом: "Мы вымерли, потому что государство не просило нас рожать".

"Монстрация" в Новосибирске была согласована с городскими властями. Акция планировалась быть более многолюдной, однако помешала плохая погода - в Новосибирске шел снег. Кроме Новосибирска "Монстрация" прошла в Барнауле, Красноярске, Томске, где собрала по несколько десятков участников.

Участники Монстрации в Новосибирске, 1 мая 2019 года

Участники "Монстрации" в Новосибирске, 1 мая 2019 года

Впервые "Монстрация" прошла в Барнауле

В "Монстрации" в Барнауле, которая прошла впервые, приняли участие около 50 человек. У участников в руках были плакаты "Я проверялась. Вы больны не мною", "Все будет хорошо", "Обколются своей марихуаной и ходют с плакатами" и другие абсурдные выражения.

В Красноярске "Монстрация" численностью около 50 человек прошла в составе общих первомайских колонн профсоюзов и партий.

Участники томской акции также несли в руках плакаты с традиционными абсурдными лозунгами и выкрикивали лозунги "Ура урЕ", "Дураки-дороги" и "Всем спасибо, все несвободны".
По словам организаторов томской "Монстрации", в шествии приняли участие до сотни человек.

Первая "Монстрация" прошла в Новосибирске в 2004 году и собрала около 80 человек.

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    Автор: Элина Ибрагимова


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