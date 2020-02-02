 В Новосибирске из-за обрушения кровли в кафе погиб человек | Новости из Германии о России | DW | 02.02.2020

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Россия

В Новосибирске из-за обрушения кровли в кафе погиб человек

Из-за большого количества снега обрушилась крыша пристройки к зданию, где проводилась вечеринка. Организация-владелец здания утверждает, что никому помещение в аренду не сдавала.

Новосибирск

Новосибирск

В результате обрушения кровли в кафе в Новосибирске в ночь на воскресенье, 2 февраля, погиб один человек, еще четверо пострадали, 190 человек самостоятельно выбрались из помещения. Около 3 часов ночи не выдержавшая тяжести снега пристройка из сэндвич-панелей к одноэтажному капитальному зданию обрушилась. Одна девушка погибла, четверо  молодых людей были госпитализированы.

Контекст

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел экстренное совещание, на котором потребовал от организаций срочно очистить кровли от снега и льда. Следственный комитет России возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и отправил из Москвы в Новосибирск криминалистов. По сообщению СК, в настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе.

Владелец здания, ФГУП ЖКХ Новосибирского научного центра, "ничего не знает" о проводимом мероприятии. Директор ФГУП Виталий Михеев сообщил "Интерфаксу", что никаких договоров аренды никто не заключал. Началась служебная проверка, которой предстоит выяснить, каким образом в здании проводилась вечеринка на 200 человек. ФГУП получило здание с пристройкой от Сибирского отделения РАН в конце 2019 года, ранее там было кафе, но на момент передачи здания никаких арендаторов уже не было.

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