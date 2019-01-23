В Новгородской области вводят возрастной ценз для получения допвыплат за ребенка

В Новгородской области вводят возрастной ценз для женщин, которые могут рассчитывать на дополнительные выплаты от государства после рождения первого ребенка. Получить 100 тыс. рублей можно будет только до 29 лет.

Как сообщили в среду, 23 января, в пресс-службе Новгородской областной думы, законопроект поддержан большинством голосов.

"После 30 лет деньги не нужны"

"После 30 лет женщина четко понимает, что… ей уже и деньги не нужны, а нужен непосредственно тот малыш, которого она будет любить и очень ценить", - так аргументировала позицию законодателей председатель думы Елена Писарева, которая вынесла документ на рассмотрение.

При этом спикер парламента сослалась на реализуемый по инициативе президента РФ Владимира Путина проект "Демография". По словам Писаревой, в нем установлен возрастной коридор - от 24 до 29 лет.

Законопроект отправлен на подпись губернатору Андрею Никитину. Документ вступит в силу после публикации.

Треть мам первенцев - старше 29 лет

По прогнозам экспертов, в 2019 году родить первенца могут 2109 жительниц Новгородской области, при этом 33 процентов из них - старше 29 лет. По закону выплаты им не положены.

Как отмечается в пояснениях к документу, средства носят целевой характер и должны перечисляться на приобретение жилья или погашение кредита на его покупку. Их можно получить только после того, как ребенку исполнится полтора года.

Не первый подобный скандал

В последнее время сразу несколько высказываний российских чиновников вызвали бурную критику со стороны общественности. Так, занимавшая пост директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких скандально прославилась словами о том, что государство ничего не должно детям. На встрече с волонтерами она заявила: "Государство не просило вас рожать". Со своей должности чиновница в итоге уволилась.

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