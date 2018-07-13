 В Никарагуа проходит всеобщая забастовка против президента Ортеги | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

В Никарагуа проходит всеобщая забастовка против президента Ортеги

Бастующие требуют отставки Даниэля Ортеги и его жены - вице-президента Росарио Мурильо. Забастовка продлится сутки.

Забастовка в Никарагуа, Манагуа

Забастовка в Никарагуа, Манагуа

В Никарагуа в пятницу, 13 июля, началась 24-часовая всеобщая забастовка. Банки, рынки, заправки и школы в этот день закрыты, передает агентство AFP. К акции присоединились 90 процентов населения страны, заявила оппозиция, в то время как проправительственные СМИ сообщили о нормальной работе множества учреждений.

Контекст

70-летнего бывшего марксиста поддержали 72,5 процента избирателей. Жена Даниэля Ортеги Росарио Мурильо займет пост вице-президента страны. (08.11.2016)

В результате столкновений демонстрантов с полицией пострадали более 20 человек. Генеральный директор национальной полиции опровергла заявления активистов о гибели 4 протестующих. (25.12.2014)

Забастовка - часть трехдневной протестной акции, 12 июля в стране прошли митинги, на 14-е запланирован автопробег, который должен завершиться в столице страны - Манагуа. Акции организовали оппозиционеры из Гражданского альянса за право и демократию. Их требование - отставка президента Даниэля Ортеги и его жены - вице-президента Росарио Мурильо, которых они обвиняют в коррупции, произволе и кумовстве, а также проведение новых выборов в стране.

Более 350 погибших

Никарагуа - одно из беднейших государств западного полушария - в настоящее время переживает финансовый кризис. В апреле в стране начались массовые протесты против реформы социального обеспечения, которая  предусматривает рост отчислений работников в фонды социального страхования и уменьшение пособий. Позднее социальные протесты переросли в акции с требованиями отставки Ортеги и Мурильо.

В результате столкновений с тех пор погибли более 350 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Никарагуанский центр по правам человека. В ходе последних столкновений 12 июля в поселке Моррито на юго-востоке страны погибли четверо полицейских и один демонстрант.

Ортега был президентом страны с 1984 по 199 годы, затем переизбирался в 2006, 2011 и 2016 годах.

Смотрите также:

Смотреть видео 01:20
Now live
01:20 мин

"Второй Панамский канал" построят китайцы в Никарагуа

Ссылки в интернете

Не менее 25 человек погибли в ходе протестов в Никарагуа

Даниэль Ортега переизбран президентом Никарагуа  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Второй Панамский канал" построят китайцы в Никарагуа  

Также по теме

Proteste gegen Reformen in Nicaragua

Не менее 25 человек погибли в ходе протестов в Никарагуа 22.04.2018

В Никарагуа уже несколько дней продолжаются столкновения полиции и митингующих, которые выступают против реформы социального обеспечения.

Nicaragua Managua Präsident Ortega und Ehefrau Rosario Murillo

Даниэль Ортега переизбран президентом Никарагуа 08.11.2016

70-летнего бывшего марксиста поддержали 72,5 процента избирателей. Жена Даниэля Ортеги Росарио Мурильо займет пост вице-президента страны.

Nicaragua Daniel Ortega Rosario Murillo Wahlkampf

Даниэль Ортега в третий раз подряд побеждает на выборах президента Никарагуа 07.11.2016

По предварительным результатам Даниэль Ортега набирает до 71 процентов голосов. В случае победы его жена Росарио Мурильо станет вице-президентом Никарагуа. Супружескую пару упрекают в авторитаризме.

Самые читаемые

Умер соратник Навального Петр Офицеров  

Немецкий журналист: "То, что я увидел, ввергло меня в состояние шока"  

Демократы США призвали Трампа отменить встречу с Путиным  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно