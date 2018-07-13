В Никарагуа проходит всеобщая забастовка против президента Ортеги

В Никарагуа в пятницу, 13 июля, началась 24-часовая всеобщая забастовка. Банки, рынки, заправки и школы в этот день закрыты, передает агентство AFP. К акции присоединились 90 процентов населения страны, заявила оппозиция, в то время как проправительственные СМИ сообщили о нормальной работе множества учреждений.

Забастовка - часть трехдневной протестной акции, 12 июля в стране прошли митинги, на 14-е запланирован автопробег, который должен завершиться в столице страны - Манагуа. Акции организовали оппозиционеры из Гражданского альянса за право и демократию. Их требование - отставка президента Даниэля Ортеги и его жены - вице-президента Росарио Мурильо, которых они обвиняют в коррупции, произволе и кумовстве, а также проведение новых выборов в стране.

Более 350 погибших

Никарагуа - одно из беднейших государств западного полушария - в настоящее время переживает финансовый кризис. В апреле в стране начались массовые протесты против реформы социального обеспечения, которая предусматривает рост отчислений работников в фонды социального страхования и уменьшение пособий. Позднее социальные протесты переросли в акции с требованиями отставки Ортеги и Мурильо.

В результате столкновений с тех пор погибли более 350 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Никарагуанский центр по правам человека. В ходе последних столкновений 12 июля в поселке Моррито на юго-востоке страны погибли четверо полицейских и один демонстрант.

Ортега был президентом страны с 1984 по 199 годы, затем переизбирался в 2006, 2011 и 2016 годах.

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