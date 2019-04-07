 В Нижнем Новгороде из-за угроз перенесен Форум гражданских активистов | Новости из Германии о России | DW | 07.04.2019

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Россия

В Нижнем Новгороде из-за угроз перенесен Форум гражданских активистов

Форум гражданских активистов "Свободные люди" был вынужден трижды менять место проведения. Активистам отказали в аренде, в частности, из-за угрозы приезда ОМОНа.

Один из участников форума - экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (фото из архива)

Один из участников форума - экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (фото из архива)

В Нижнем Новгороде активистам из-за угроз не удается провести форум "Свободные люди". Отель "Азимут" отказал организаторам мероприятия в аренде прямо перед его началом и вернул деньги, сообщила политик Наталья Грязневич в интервью "Новой газете" в воскресенье, 7 апреля.

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Представители отеля объяснили отказ тем, что к ним поступил звонок с требованием закрыть площадку под угрозой приезда ОМОНа. Организаторам приходится встречать участников у "Азимута" и перенаправлять на резервную площадку.

Отказы в аренде

Отель "Азимут" - уже третья площадка, отменившая договоренности о проведении форума. Гранд-отель "Ока", где мероприятие предполагалось проводить первоначально, сослался на непредвиденный ремонт из-за затопленного помещения, а "Маринс парк отель" аннулировал оплаченную бронь, заявив, что у него закончились места.

На гражданском форуме "Свободные люди" 7 апреля должны выступить такие известные политики, как экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, председатель "Гражданской Инициативы" Дмитрий Гудков, бывший председатель движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров и другие. Цель мероприятия - объединение нового поколения гражданских лидеров и создание пространства для обмена опытом и выработки новых идей.

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