 В Нижегородской области расследуют массовое отравление школьников газом | Новости из Германии о России | DW | 25.11.2019

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Россия

В Нижегородской области расследуют массовое отравление школьников газом

По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушения режима эксплуатации расположенной рядом со школой газораспределительной станции.

Газораспределительная станция в России

Прокуратура Нижегородской области и местное отделение Следственного комитета (СК) РФ проводят проверку по факту массового отравление детей в средней школе в селе Вад. В понедельник, 25 ноября, в больницу доставлены 43 ученика и один педагог с предварительным диагнозом "отравление газом", сообщают местные СМИ со ссылкой на Вадскую районную больницу и региональный Минздрав.

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Тяжелых отравлений никто из них не получил, после обследования все отпущены домой, сообщается на сайте областного правительства.

Причины отравления выясняются

Министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков сообщил, что предварительной причиной инцидента считается "нарушение режима эксплуатации газоснабжающего оборудования на станции, которое находится в ведении "Газпром трансгаз Нижний Новгород". Местные СМИ отмечают, что ЧП произошло в результате выброса одоранта - примеси для определения запаха газа - на расположенной рядом со школой газораспределительной станции.

Между тем в ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в ответ на запрос "Коммерсанта" сообщили, что данные о выбросе одоранта не соответствуют действительности. В этот день на газораспределительной станции не проводилось никаких работ, отметили в компании, сообщив о пожаре на свалке рядом со школой.

В свою очередь глава Вадского района Иван Ураев опроверг информацию о возгорании свалки рядом с "Газпром трансгаз". Этой свалки уже не существует, она была ликвидирована месяц назад, указал он.

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