В Нидерландах арестовали бренды российской водки по иску экс-акционеров ЮКОСа

Бывшие мажоритарные акционеры компании ЮКОС наложили арест в юрисдикции Нидерландов на российские водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya, принадлежащие РФ через федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт". Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает РБК со ссылкой на представителя холдинговой компании GML Джонатана Хилла.

По его словам, торговые марки российской водки могут быть проданы в сентябре на публичном аукционе. Вырученные средства будут переданы бывшим акционерам ЮКОСа в счет погашения компенсации, указал представитель холдинга, отражающего интересы экс-акционеров российской компании. При этом он не ответил на вопрос о том, собираются ли бывшие акционеры добиваться арестов торговых марок российской водки в каких-либо других юрисдикциях.

Об аресте двух российских водочных брендов также сообщает нидерландское издание NRC Handelsblad.

"Союзплодоимпорт" уверен в возможности отмены ареста брендов

Между тем глава российского Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз считает, что арест российских брендов в юрисдикции Нидерландов не принесет бывшим акционерам значительной выручки. "Бренды не оцениваются в рамках продаж одной страны, скорее всего, в реальности бывшим акционерам ЮКОСа они ничего не принесут", - заявил он РБК. По его словам, страны Бенилюкс не являются крупным рынком для российской водочной продукции.

В свою очередь ФКП "Союзплодоимпорт" намерен обжаловать решение Апелляционного суда Гааги, считая его неправомерным. В пресс-службе компании в ответ на запрос "Интерфакса" выразили уверенность в отмене ареста брендов в судебном порядке.

В январе 2020 года Верховный суд Нидерландов окончательно подтвердил права РФ на использование водочных брендов Stolichnaya и Moskovskaya на территории стран Бенилюкс, положив тем самым конец продолжавшемуся 15 лет спору о правообладанииc компаниями, входящими в SPI Group..

Процесс по делу о компенсациях экс-акционерам ЮКОСа

В феврале Апелляционный суд Гааги вынес решение в пользу мажоритарных акционеров компании Михаила Ходорковского ЮКОС, добивавшихся взыскания с России 50 миллиардов долларов. Разбирательство по данному делу длилось с 2014 года. В июле 2019 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших главных акционеров ЮКОСа - Veteran Petroleum Ltd., Yukos Universal Ltd. и Hulley Enterprises Ltd. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.

В июне 2015 года во Франции и Бельгии был наложен обеспечительный арест на имущество, которое исполнители решения суда сочли российским.

