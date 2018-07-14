 В немецкой сауне устроили концерт | Кадр дня | DW | 14.07.2018

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Кадр за кадром

В немецкой сауне устроили концерт

Посетители термального комплекса в Бад-Киссингене расслабляются под живую музыку. Курортный город находится в Баварии.

Концерт в немецкой сауне

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    Автор: Максим Нелюбин


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