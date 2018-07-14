В немецкой сауне устроили концерт

Посетители термального комплекса в Бад-Киссингене расслабляются под живую музыку. Курортный город находится в Баварии.
Смотрите также:
Термальные комплексы Германии
Главный берлинский спа-центр требует от своих посетителей носить халаты за пределами саун и бассейнов - сторонники натуризма возмущены, на их сторону стал и депутат бундестага.
Когда-то такой отдых был привилегией знатных и богатых. Сегодня термы стали более доступными.
Этот напиток по популярности опережает даже пиво. Какую минералку больше всего любят немцы?
Пластик загрязняет не только окружающую среду, но и питьевую воду по всему миру. Согласно недавнему исследованию, эта опасность становится все более серьезной для человечества.
Пластмасса покоряет мир. Но есть и другая сторона этого прогресса: микрочастицы пластика содержатся в одежде, краске, косметике и даже в питьевой воде. Чем это чревато?