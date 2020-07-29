В немецких клиниках скончался каждый пятый пациент с COVID-19

22 процента пациентов с диагнозом COVID-19, помещенных в немецкие клиники с конца февраля по середину апреля 2020 года, не смогли справиться с последствиями заболевания. Таковы результаты опубликованного в среду, 29 июля, первого анализа лечения больных с коронавирусной инфекцией, проведенного на основе завершившихся клинических случаев. Специалистами Научно-исследовательского института Федерального объединения касс больничного страхования АОК (Wido), Немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной и неотложной медицины (Divi) и берлинского Технического университета были проанализированы данные около 10 тысяч пациентов, проходивших лечение в 920 клиниках Германии.

Исследователи выявили, что наивысшая смертность была зафиксирована среди пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В общей сложности, к ИВЛ были подключены 17 процентов пациентов, из которых скончался фактически каждый второй (53 процента). Наоборот, среди больных, обошедшихся без искусственного дыхания, смертность составила всего 16%.

Чем старше, тем опаснее

В целом, смертность мужчин (25 процентов) была на 6 процентных пунктов выше смертности женщин (19%). Подтвердились и выводы о том, что болезнь особенно опасна для людей старше 70 лет. Независимо от пола, смертность среди пожилых пациентов была очень высокой: в возрастной группе от 70 до 79 лет умерло 27 процентов пациентов, в группе от 80 и старше - 38 процентов. Использование аппаратов ИВЛ для возрастных пациентов усугубляло ситуацию. 72% пациентов старше 80 лет, и 63% пациентов в группе от 70 до 79 лет, подключенные к ИВЛ, пополнили список жертв COVID-19.

"Высокие показатели смертности означают, что в клиниках лечилось относительно много пациентов с очень тяжелым течением заболевания. Оно наблюдается в большей степени у пожилых пациентов и людей с уже подорванным здоровьем, но также встречаются у молодых пациентов. Несмотря на то, что число новых случаев инфицирования сегодня в Германии довольно низкое, следует по-прежнему принимать все необходимые меры предосторожности, чтобы максимально снизить риск заражения населения", - утверждает исполнительный директор Wido Юрген Клаубер (Jürgen Klauber).

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